NBA季後賽》魔術拚老八傳奇神紀錄 晉級之路有歷史數據加持

貝恩。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕貝恩（Desmond Bane）今天在比賽剩下1分16秒時投進致命三分彈，全場攻下22分，帶領東部第8種子魔術在主場以94：88扳倒頭號種子活塞，系列賽以3：1率先聽牌，距離老八傳奇只差1勝。

魔術自2010年打進東部決賽以來，7度打進季後賽都在首輪打包，但根據統計，NBA史上在3：1領先的球隊有285支最終贏下系列賽，僅13隊完成翻盤，晉級機率高達95.6％，魔術將挑戰自2003年季後賽全面改制成7戰4勝制後，第5支在季後賽首輪擊敗頭號種子的球隊。

請繼續往下閱讀...

儘管歷史數據倒向魔術，貝恩表示，全隊都會嚴陣以待：「活塞是一支例行賽拿到60勝的隊伍，我相信他們有拿下3連勝的實力，沒有掉以輕心的本錢。」

F.華格納（Franz Wagner）昨進帳19分，班切羅（Paolo Banchero）斬獲18分、8籃板，卡特（Wendell Carter Jr.）貢獻12分、11籃板，儘管魔術團隊投籃命中率僅33％，但靠著出色防守逼出對手20次失誤，讓活塞在追分階段一籌莫展，一哥坎寧安（Cade Cunningham）拿25分、老將哈里斯（Tobias Harris）20分皆做白工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法