自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA季後賽》魔術拚老八傳奇神紀錄 晉級之路有歷史數據加持

2026/04/28 17:16

貝恩。（美聯社）貝恩。（美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕貝恩（Desmond Bane）今天在比賽剩下1分16秒時投進致命三分彈，全場攻下22分，帶領東部第8種子魔術在主場以94：88扳倒頭號種子活塞，系列賽以3：1率先聽牌，距離老八傳奇只差1勝。

魔術自2010年打進東部決賽以來，7度打進季後賽都在首輪打包，但根據統計，NBA史上在3：1領先的球隊有285支最終贏下系列賽，僅13隊完成翻盤，晉級機率高達95.6％，魔術將挑戰自2003年季後賽全面改制成7戰4勝制後，第5支在季後賽首輪擊敗頭號種子的球隊。

儘管歷史數據倒向魔術，貝恩表示，全隊都會嚴陣以待：「活塞是一支例行賽拿到60勝的隊伍，我相信他們有拿下3連勝的實力，沒有掉以輕心的本錢。」

F.華格納（Franz Wagner）昨進帳19分，班切羅（Paolo Banchero）斬獲18分、8籃板，卡特（Wendell Carter Jr.）貢獻12分、11籃板，儘管魔術團隊投籃命中率僅33％，但靠著出色防守逼出對手20次失誤，讓活塞在追分階段一籌莫展，一哥坎寧安（Cade Cunningham）拿25分、老將哈里斯（Tobias Harris）20分皆做白工。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中