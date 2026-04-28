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TPBL》誓言完成1％的逆襲！雲豹公布季後賽口號「當燃不讓」

2026/04/28 17:38

季後賽口號「當燃不讓」主視覺。（雲豹提供）季後賽口號「當燃不讓」主視覺。（雲豹提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕TPBL桃園台啤永豐雲豹確定拿下例行賽第一名，為迎接季後賽，球團於今正式公布季後賽口號「當燃不讓」，誓言將這股氣勢延續到底，直指冠軍榮耀，完成「1%的逆襲」。

季前雲豹曾被外界預測奪冠機率僅有「1%」，但團隊憑藉著不服輸的韌性與年輕氣盛的拚勁，最終成功打破質疑，順利取得例行賽龍頭寶座。

季後賽口號「當燃不讓」取自成語「當仁不讓」，完美詮釋雲豹本季無所畏懼征戰態度，更濃縮三大核心精神，先是傳承上季「超燃入勝」熱血鬥志，將強大求勝渴望與對籃球的熱愛，深深烙印在球隊DNA中。

其次是展現「豹青頑張」的逆襲底氣，用不懈拚勁打破季初被看衰的質疑，以實力證明自我價值；最後是展現絕對「不讓」的登頂決心，在奪冠之路上，雲豹將「燃」起高昂鬥志，寸步不讓、捍衛榮耀，為始終相信球隊的死忠豹迷們，獻上最霸氣的承諾。

季後賽首輪主場首戰將於5月10日下午5點在桃園巨蛋點燃戰火，屆時將交手附加賽勝隊，主場門票將於KKTIX售票系統販售，2025-26季票會員將享有保留原位與優先購票權利，保留原位購票時間為4月29日早上9點至中午12點，優先購票時間為同日下午4點至晚間23點59分，季後賽主場單日票則將於4月30日中午12點起全面開放購票。

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