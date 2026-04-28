中職》觀察到學弟們「不一樣了」 陳傑憲盛讚不簡單

陳傑憲。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕統一獅隊「台灣隊長」陳傑憲上週末復出，歸隊的前3戰球隊都贏球，今天作客天母迎戰味全龍，教練安排他板凳出發。

經典賽期間因傷錯過開季，陳傑憲復健期間關注著學弟們的表現。獅隊幾位年輕好手，也盡力將戰績咬住，開季還先後有3支「生涯首轟」，分別是潘磊、田子杰和張翔，而李丞齡、朱迦恩和內野手林泓弦，也各自有發揮。

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陳傑憲坦言，一、二軍確實存在強度落差，前陣子在二軍比賽，更讓他體會到在這樣的強度落差下，選手上一軍之後要調整實屬不易，「強度落差連我都有感受到，何況是學弟們，所以他們能上一軍打出好表現，其實很不容易。」

陳傑憲提到，像是本就頗具運動能力的朱迦恩，之前較少有機會，表現不好會有失落感，但今年不論結果好壞，他的心態都不會出現太大落差。

至於一度離隊回歸的李丞齡，陳傑憲也讚許，說：「大家都知道他浪子回頭，曾經有一段時間不在球隊，回來之後感覺他改變很多，行為跟談吐都變得比較沉穩。林泓弦是比較默默的選手，今年身形、技術跟心態也都不一樣，不是看他們打得好才這樣講，是真的有感受到不一樣。」

陳傑憲說，大家都維持很好，也希望透過比賽，讓他們更加知道如何在一軍生存。陳傑憲笑說：「希望讓球迷知道，他們也是很有能力的選手。不過我本身個性也好強，學弟打好，我也不想輸。」

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