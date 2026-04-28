MLB》張育成期待李灝宇只用1年就打破他5年的成績

李灝宇。（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／新北報導〕效力底特律老虎的李灝宇昨對紅人7局上以代打上場，轟出逆轉戰局的關鍵兩分彈，不僅成為史上第5位在大聯盟開砲的台灣選手，也是在大聯盟擊出首轟的最年輕台灣打者，張育成表示，看到李灝宇的表現為他感到驕傲，希望只用今年1年就打破他在美職5年的成績。

張育成指出，上場代打的壓力其實很大，要打出安打已經很難，何況要打出全壘打，李灝宇是新人，在大聯盟的打席還不到20個，以代打身分擊出全壘打，而且還是逆轉比分，對他來說是非常大的突破，看得出來心理素質非常強壯。

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張育成於2019年NIKE青棒訓練營首次見到才高二的李灝宇，當時他曾預言「如果李灝宇往美職發展，會在5年內上大聯盟」，他表示，當時也在新莊，看到李灝宇的打擊才這麼說，「我是用我高中跟他高中相比，不管是力量或是什麼，我都是被他屌打的那個。」

張育成表示，李灝宇感覺是個沒有壓力、滿自在的人，靠自己的努力做到在5年內上大聯盟，帶著這樣的心理素質去面對之後的比賽，應該會贏過很多人，「等他下次回來，我再問他，有沒有記得我說過這件事。」

張育成在大聯盟5年累計擊出121支安打、20發全壘打、79分打點，多項數據都是台灣選手在美職的紀錄，他很期待李灝宇今年可以全部突破，「我在大聯盟那麼久才打這樣，他今年應該會全部突破，不到20打數就1支全壘打，希望教練團可以多給他一些機會。」

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