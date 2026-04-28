中職》前天首次先發扛第4棒 王苡丞：我只注意守備位置

王苡丞。（記者塗建榮攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將王苡丞去年整季待在二軍，今年開季才1個月就被拉上一軍，不但連續2場排進先發名單，4月26日還首次扛先發第4棒，但他表示，完全沒有注意棒次，只在意守備位置，畢竟一壘是他最熟悉的位置，也逐漸適應兼守外野。

王苡丞指出，去年開季動作有點跑掉，想找回來卻一直找不到，看到成績不好心情愈來愈差，練習的時候更想要趕快找回來，致使去年幾乎都在原地繞圈圈，繞到球季快結束才冒出一點點，「站上去就很奇怪的感覺，不是自己熟悉的動作，教練一直有給建議，主要是自己沒有想通。」

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王苡丞表示，上週五接到通知要上一軍，當下既緊張又興奮，可能因為前陣子在二軍的狀況比較好，教練團才想讓他上來試試看，畢竟去年一整年沒有上來，攻守兩端都在適應一軍的節奏，還有很多地方需要修正，目標是盡最大努力留在一軍。

王苡丞上一軍後連續2場先發的守位以外野為主，他認為，第1場站右外野比較緊張，接到第1顆球後就比較放信，畢竟外野的視野與內野差很多，判斷飛球還不是很有信心，「哲瑄教練有說，其實我在外野的守備沒有很差，既然教練都敢排我上去，我就相信自己。」

富邦總教練後藤光尊表示，把王苡丞升上一軍，主要是二軍回報他的打擊狀況很好，經過2場比賽的觀察，感覺狀態還沒有那麼穩定，但對他的守備有一定信心，希望他可以內、外野兼修，「這樣的選手愈多，對球隊的調度愈有幫助。」

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