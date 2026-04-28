全大運跆拳道》放下世錦賽金牌光環 超級新人劉侑芸強勢封后

劉侑芸（全大運辦公室提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕放下跆拳道世錦賽金牌光環，彰化師大跆拳道隊超級新人劉侑芸，在115年中央全大運跆拳道對打公開女生組49公斤級，完全展現宰制力，金牌戰直落二力退輔仁大學李汶庭。劉侑芸盼望接下來前進亞錦賽，順利為台灣爭取亞運資格，也期待最終決選脫穎而出，征戰名古屋。

「拿完世錦賽金牌時回台灣，緊接著重要的國手選拔，其實壓力滿大，就是會有種可能每個都要做好，不能有失誤這樣。但後面慢慢調適，今年稍微好一點。」劉侑芸去年以18歲之姿，選上國家隊，代表台灣前進萊茵魯爾世大運，去年底世錦賽更贏得台灣等待10年的金牌，一度女子49公斤級世界排名衝上首位，她感謝教練蘇泰源開示，「主要教練跟我說，叫我放開來打，沒關係，不要在乎自己是什麼金牌，還是有拿過什麼成績，心態就是歸零，重新開始。」

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彰師大跆拳道隊教練蘇泰源同樣是國家培訓隊教練，他表示劉侑芸世錦賽金牌之後，先是國際賽各國開始情蒐注意，再來是選手本身面臨壓力。「她跟我說，『教練，我從來壓力沒有這麼大過。』因為她忽然間拿到世錦賽金牌，大家現在目光全部在她身上，那我覺得這是一個必經的過程。」蘇泰源認為選手的國際賽經驗累積，漸漸不害怕失敗挫折，而像這場全大運，更是完全放開來打，確實把肩膀上那個包袱拿掉。劉侑芸金牌戰，第一回合20比0，第二回合更是讓對手領到五犯（當時比數16比0），兩回合都提前結束。

蘇泰源指出劉侑芸還需要精進升級，接下來亞錦賽目標先搶亞運門票，「現在大家開始針對她，那我們怎麼讓她繼續強化，我跟她說我們不一定要增加很多武器，但是我們要練到人家知道我們的武器，我們也有辦法去踢到對手。」

由於女子49公斤級，國內競爭激烈，除了劉侑芸，還有世青賽金牌王婕菱和兩屆世大運銀牌黃映瑄等好手。蘇泰源覺得良性且正向競爭，有助於選手成長，各自努力，完成理想目標。

劉侑芸期許亞錦賽贏回門票，決選時再與其他好手力拚，爭取個人首次亞運出賽權，「當然會期待亞運，所以先亞錦賽，完成目標，再來就希望正常發揮，期待自己，希望可以去（亞運）。」

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