中職》速度戰狂奔、單局2支三壘打！味全龍斬斷統一獅連勝

張政禹。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕靠著團隊單場5次盜壘全數成功，加上6局下李展毅、張政禹單局兩支三壘打攻勢，味全龍隊今天以5:3擊敗統一獅，雙方本季4度交手，味全都獲勝，獅隊近期的3連勝也告終。

賽前團隊25盜壘聯盟最多的味全龍，今前兩局就發動速度戰。首局，郭天信挨胡智爲觸身球上一壘，隨即發動盜壘，同時間獅隊捕手陳重羽傳球失誤，郭天信直接上三壘，下一棒的朱育賢擊出高飛犧牲打，龍隊還未敲出團隊首安，就已先馳得點。

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2局下，龍隊再展壘間破壞力，首位打者李凱威敲安後盜壘，張政禹二壘打且帶有1分打點，隨即再盜上三壘，蔣少宏高飛犧牲打再拿1分。

獅隊面對龍隊先發洋投蔣銲，前3局僅擊出1安打，4局上靠著蘇智傑陽春砲破蛋。

5局上，蔣銲連拿2個出局數，被陳重羽敲安，林泓弦滾地球造成龍隊一壘手李展毅失誤。之後，邱智呈選到保送，朱迦恩敲安，帶有2分打點，獅隊追平。

雙方前5局戰平，龍隊首位打者李展毅6局下擊出中外野方向深遠飛球，形成個人一軍生涯首支三壘打。1出局後，李凱威遭觸身球上壘，隨即發動盜壘、團隊單場第4次，二三壘有人危機，胡智爲三振王順和，張政禹左外野方向深遠飛球，形成單局第2支三壘打，帶有2分打點，也讓龍隊再次超前。

9局上，林凱威登板關門，首位打者潘傑楷敲安，今未先發的陳傑憲上場代打，也敲出安打，造成無人出局一二壘有人。陳聖平強勁擊球形成雙殺，代打李丞齡三振。

張政禹此役單場4支3，差全壘打完成完全打擊，並帶回3分打點，拿到單場MVP。

張政禹。（記者林正堃攝）

蔣銲。（記者林正堃攝）

胡智爲。（記者林正堃攝）

蘇智傑轟出全壘打。（記者林正堃攝）

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