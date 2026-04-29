鄧愷威本季初先發、兄弟本土王牌登板 今日賽事預告與轉播

鄧愷威。（資料照）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有3場轉播，太空人對決金鶯，台灣旅美投手鄧愷威迎來本季初先發，一起幫他加油；老虎交手勇士，「台灣怪力男」李灝宇有機會上場；道奇續戰馬林魚，大谷翔平將先發登板。

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NBA季後賽有2場轉播，塞爾提克帶著3：1聽牌優勢交手七六人，有機會在主場拿下晉級門票；馬刺與拓荒者的系列賽，黑衫軍握有3：1領先，今天力拚晉級。

中職有3場賽事，味全龍在主場迎戰統一獅，龍隊派出洋投魔神龍，獅隊推出銳力獅應戰；富邦悍將在新莊主場挑戰台鋼雄鷹，由陳品宏對決江承諺；中信兄弟本土王牌鄭浩均

先發，強碰樂天桃猿魔爾曼，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

06:30 太空人 VS 金鶯 愛爾達體育1台

07:05 老虎 VS 勇士 愛爾達體育2台

10:00 馬林魚 VS 道奇 緯來育樂、愛爾達體育2台

NBA季後賽

07：00 七六人VS塞爾提克 緯來體育

09：30 拓荒者VS馬刺 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF湯優盃

16：00 湯姆斯盃 中國VS印度 愛爾達體育3台

16:00 湯姆斯盃 日本VS馬來西亞 愛爾達體育4台

日職

17:00 廣島@巨人 DAZN1

中職

18：30 台鋼雄鷹 VS 富邦悍將 緯來育樂、愛爾達體育1台

18：30 統一獅 VS 味全龍 愛爾達體育2台、博斯運動一台

18：30 樂天桃猿 VS 中信兄弟 緯來體育

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