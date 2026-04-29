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MLB》台灣強投鄧愷威本季初先發3局賞2K、秀精彩牽制 最快丟150公里

2026/04/29 07:44

鄧愷威。（路透）鄧愷威。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣旅美投手鄧愷威今天迎來本季首次先發登板、客場面對金鶯，鄧愷威先發3局失掉2分，沒有投出保送。太空人隊前3局打完以0比2落後，鄧愷威目前為敗投候選人。

鄧愷威首局不穩，開賽先被金鶯球星韓德森（Gunnar Henderson）敲出二壘安打，下一棒的沃德（Taylor Ward）敲滾地球出局，韓德森也上到三壘。鄧愷威被金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）擊出適時安打失掉1分，接著他讓重砲阿隆索（Pete Alonso）敲滾地球出局，但鄧愷威被金鶯大物巴薩由（Samuel Basallo）敲出右外野二壘安打再失1分，首局就失掉2分。

第2局鄧愷威1球抓到1個出局數後，3球三振金鶯打者梅歐（Coby Mayo），2出局後雖然被金鶯打者J.傑克森（Jeremiah Jackson）敲出安打，這時鄧愷威牽制一壘，起初一壘審判定安全回壘，太空人隊提出挑戰，經重播檢視後，鄧愷威確定牽制抓到J.傑克森，形成另類3上3下。

鄧愷威續投第3局，先讓韓德森敲左外野界外飛球被接殺，沃德擊出中外野一壘安打，鄧愷威用83.9英哩的橫掃球讓拉契曼站著不動吞三振，接著他讓阿隆索敲三壘滾地球，太空人隊傳二壘封殺結束該半局。鄧愷威投完3局退場，由太空人左投歐科特（Steven Okert）接替投球。

總計鄧愷威先發3局用42球，其中有30顆好球，被敲5安，失掉2分，賞2次三振，賽後防禦率為2.75，此戰最快球速為93.3英哩（約150.1公里）。鄧愷威此戰用16顆橫掃球，曲球、伸卡球各8顆，變速球有6顆，四縫線速球有4顆。

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