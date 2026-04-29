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MLB》開季19敗的大都會又有傷情 索托有狀況、千賀滉大進傷兵名單

2026/04/29 08:16

索托。（資料照，法新社）索托。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大都會今年開季狀況欠佳，近17場吞15敗。大都會日籍投手千賀滉大因腰椎發炎，被放進15天傷兵名單。而近期剛歸隊的明星強打索托（Juan Soto）因前臂緊繃，暫時無法上場守備。羅伯特（Luis Robert Jr.）也因下背部緊繃，缺席今天大都會與國民的比賽。

開季傷兵多的大都會，明星游擊手林多（Francisco Lindor）左小腿拉傷缺陣，一壘手波蘭柯（Jorge Polanco）因右手腕挫傷進傷兵名單。截至昨天為止，大都會開季只打出9勝19敗的戰績，與費城人並列國聯最差。

「沒有人會同情我們。」大都會總教練門多薩（Carlos Mendoza）表示，「但我們還是要繼續前進，我們現在遭受重創，這就是逆境。但我們必須要繼續前進，這才是最重要的。」

千賀滉大。（資料照，美聯社）千賀滉大。（資料照，美聯社）

門多薩指出，索托是在美國時間上週五向球隊回報有前臂不適，他在週日做60英尺的傳接球訓練，並在週一做治療後再度傳接球。索托今天做核磁共振（MRI）檢查，並未有任何結構性問題。大都會原本預期是索托在上週三復出後鎮守左外野，目前受到傷勢影響，這是索托連續6場以指定打擊身分出賽。

千賀滉大開季先發5場吞4敗，防禦率高達9。門多薩說，千賀滉大在週一接受MRI檢查後，結果顯示為發炎，主要集中在腰椎，接下來7至10天內都不會投球。

羅伯特今天因背部疼痛缺陣，目前還沒有做進一步檢查。門多薩表示，這幾天會先透過治療處理，「但還需要觀察，如果未來48小時內沒有好轉，我們就必須採取下一步行動。」

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