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MLB》台灣怪力男李灝宇敲長打 擊球初速165公里為全場第五快

2026/04/29 09:58

李灝宇。（路透）李灝宇。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎隊台灣23歲旅美好手李灝宇今天獲得先發，擔任第8棒三壘手。李灝宇全場2打數擊出一支二壘安打。老虎隊最後以2比5敗給亞特蘭大勇士。

李灝宇今面對勇士明星左投培瑞茲（Martín Pérez），第2局老虎隊攻占一、二壘，李灝宇在滿球數時揮空吞三振。第4局李灝宇鎖定一顆85.6英哩的卡特球，擊出左外野強勁平飛球形成二壘安打。李灝宇這一球的擊球初速為102.8英哩（約165.4公里）是全場第五快，可惜該半局老虎未能拿到分數。

培瑞茲先發投完5局0失分退場，第6局勇士隊換右投富恩特斯（Didier Fuentes），李灝宇在第7局就被換代打退場。

勇士打線第3局靠當家球星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr）的關鍵二壘安打、以及歐森（Matt Olson）的高飛犧牲打拿到2分。第7局雅澤姆斯基（Mike Yastrzemski）敲出適時安打為勇士添得1分，第8局阿爾比斯（Ozzie Albies）擊出兩分砲追加保險分。

前8局沒有得分的老虎隊，直到第9局才靠培瑞茲（Wenceel Pérez）的兩分砲拿到分數，最終老虎仍吞下敗仗。

總計李灝宇2打數有一支二壘安打，賽後打擊率為2成38，整體攻擊指數（OPS）為0.749。這是李灝宇本季第2支二壘安打。

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