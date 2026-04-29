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MLB》大谷翔平今「單刀出擊」、拉辛扛首棒DH 道奇教頭說明考量

2026/04/29 08:53

大谷翔平。（資料照，法新社）大谷翔平。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天將先發登板面對馬林魚，大谷將「只投不打」，由道奇捕手拉辛（Dalton Rushing）扛首棒指定打擊位置。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前表示，球隊現階段處於13連戰期間，「這對所有人都很辛苦，也必須考量翔平每天的工作量。」

羅伯斯表示，明天會讓大谷翔平回到首棒DH的位置，今天希望在投打兩方面做出平衡的安排，因此讓近期打擊狀況很好的拉辛上場，同時讓大谷翔平能以投手最佳狀態迎戰，不讓他同時負擔投打兩個角色，「明天再讓他專心打擊，之後還有休兵日。」

羅伯斯說，「最重要的是什麼對他最好，包含健康，以及理解賽季非常漫長。翔平肩負很多責任，現在他還有每場投6局的先發角色，這本身就很重大。理論上他能同時做好投打當然很棒，但關鍵在於能否在不增加負擔的情況下持續下去，這並沒有一個精確的科學答案。」

至於今天只讓大谷翔平「單刀出擊」，羅伯斯表示沒有事前特別與大谷討論，「他沒有問題，也完全理解。不只是他，其他球員也一樣，他們都知道我做的每個決定，都是為了他們好。」

「投手大谷」本季4場先發，交出2勝、防禦率0.38的表現，共投24局賞25次三振，每局被上壘率僅0.75。

羅伯斯指出，大谷翔平今年的工作量提高不少，「我認為他的目標是每一次先發都要上場，因此在這樣的前提下，就必須要有所取捨，也要保持彈性，隨時觀察並做出調整。」

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