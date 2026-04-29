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MLB》台灣強投鄧愷威本季初先發3局賞2K、0保送 仍吞本季第2敗

2026/04/29 09:20

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣旅美投手鄧愷威今天迎來本季首次先發登板、客場面對金鶯，鄧愷威先發3局失掉2分，送出2次三振、沒有投出保送。太空人最終以3比5輸球，鄧愷威吞本季第2敗。

鄧愷威首局不穩，先被金鶯球星韓德森（Gunnar Henderson）敲出二壘安打，1出局後被金鶯捕手拉契曼（Adley Rutschman）擊出適時安打失掉1分。2出局後，鄧愷威被金鶯打者巴薩由（Samuel Basallo）敲出右外野二壘安打再失1分，讓他首局失掉2分。

第2局鄧愷威1球抓到1個出局數後，3球三振金鶯打者梅歐（Coby Mayo），2出局後雖然被金鶯打者J.傑克森（Jeremiah Jackson）敲出安打，這時鄧愷威牽制一壘，經重播輔助判決檢視後，金鶯一壘跑者J.傑克森遭牽制出局，形成另類3上3下。

鄧愷威第3局1出局後被擊出安打，他先用83.9英哩的橫掃球讓拉契曼站著不動吞三振，接著讓金鶯強打阿隆索（Pete Alonso）敲三壘滾地球，太空人隊傳二壘封殺結束該半局。鄧愷威投完3局退場休息。

太空人打線第5局靠馬修斯（Brice Matthews）的陽春砲拿到第1分，金鶯5局下靠阿隆索的兩分砲擴大分差，第7局拉契曼敲適時安打再為金鶯添加2分。太空人隊第8局靠哈里斯（Dustin Harris）的三壘安打、以及馬修斯適時安打追回2分。

但太空人打線第9局無功而返，最終輸球，目前仍以11勝19敗居美聯西區墊底。

總計鄧愷威先發3局用42球，其中有30顆好球，被敲5安，失掉2分，賞2次三振，吞本季第2敗，賽後防禦率為2.75，此戰最快球速為93.3英哩（約150.1公里）。

鄧愷威此戰用16顆橫掃球，曲球、伸卡球各8顆，變速球有6顆，四縫線速球有4顆。

太空人打線全場11安只得到2分，其中得點圈共14打數僅2安，留下10個殘壘。

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