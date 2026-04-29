MLB》昨天深夜才炒掉教頭！費城人左投7局飆8K無失分擊敗巨人

盧薩多今天主投7局無失分還送出8次三振，投出本季代表作。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天回到主場迎戰巨人的費城人，靠著先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）投出7局8K無失分優異好投，助隊以5：0完封對手，收下3連戰的開門紅。

費城人今年開季狀況十分慘淡，今天賽前僅打出9勝19敗的成績，也讓球團在台灣時間昨天深夜宣布開除總教練湯姆森（Rob Thomson），由板凳教練馬丁利（Don Mattingly）擔任代理主帥。

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費城人迎來換帥風波後的首場賽事，先發的盧薩多前兩局投球未讓對手上壘有個好的開始，3局上半雖先被拉莫斯（Heliot Ramos）擊出二壘安打，但隨後展現K功，連續三振掉吉爾伯特（Drew Gilbert）、貝利（Patrick Bailey）與李政厚，化解得點圈有人的危機。

4局上1人出局後，阿拉耶茲（Luis Arraez）也從投手手中敲長打，然而盧薩多馬上展現驚人壓制力，接下來面對11名巨人的打者通通解決，也順利完成今日的投球工作。

盧薩多今天完成7局的投球，是他今年單場最長的投球局數，僅被敲出2支安打沒有失分，送出8次三振且沒有任何保送，速球均速97.2英里（約156.4公里），極速上看98.7英里（約158.8公里）。

打線部分，全場敲出11支安打，其中開路先鋒透納（Trea Turner）5打數狂敲4安「鐵支」，哈波（Bryce Harper）與開季低迷的波姆（Alec Bohm）則有雙安表現，幫助盧薩多拿下本季第2勝，並送給巨人先發馬利（Tyler Mahle）第4敗。

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