自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》昨天深夜才炒掉教頭！費城人左投7局飆8K無失分擊敗巨人

2026/04/29 09:21

盧薩多今天主投7局無失分還送出8次三振，投出本季代表作。（法新社）盧薩多今天主投7局無失分還送出8次三振，投出本季代表作。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天回到主場迎戰巨人的費城人，靠著先發左投盧薩多（Jesús Luzardo）投出7局8K無失分優異好投，助隊以5：0完封對手，收下3連戰的開門紅。

費城人今年開季狀況十分慘淡，今天賽前僅打出9勝19敗的成績，也讓球團在台灣時間昨天深夜宣布開除總教練湯姆森（Rob Thomson），由板凳教練馬丁利（Don Mattingly）擔任代理主帥。

費城人迎來換帥風波後的首場賽事，先發的盧薩多前兩局投球未讓對手上壘有個好的開始，3局上半雖先被拉莫斯（Heliot Ramos）擊出二壘安打，但隨後展現K功，連續三振掉吉爾伯特（Drew Gilbert）、貝利（Patrick Bailey）與李政厚，化解得點圈有人的危機。

4局上1人出局後，阿拉耶茲（Luis Arraez）也從投手手中敲長打，然而盧薩多馬上展現驚人壓制力，接下來面對11名巨人的打者通通解決，也順利完成今日的投球工作。

盧薩多今天完成7局的投球，是他今年單場最長的投球局數，僅被敲出2支安打沒有失分，送出8次三振且沒有任何保送，速球均速97.2英里（約156.4公里），極速上看98.7英里（約158.8公里）。

打線部分，全場敲出11支安打，其中開路先鋒透納（Trea Turner）5打數狂敲4安「鐵支」，哈波（Bryce Harper）與開季低迷的波姆（Alec Bohm）則有雙安表現，幫助盧薩多拿下本季第2勝，並送給巨人先發馬利（Tyler Mahle）第4敗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中