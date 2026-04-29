MLB》世界大賽G5殺翻道奇的藍鳥大物回歸！5.1局0失分退紅襪

耶薩維奇今天主投5.1局無失分，傷癒回歸首戰就繳出勝投。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在主場與紅襪進行3連戰第2場比賽的藍鳥，迎來在去年世界大賽大放異彩的大物耶薩維奇（Trey Yesavage）回歸，他也繳出5.1局無失分的好表現，幫助球隊以3：0獲勝，系列賽各拿下1勝。

目前22歲的耶薩維奇自去年9月中升上大聯盟後，強投表現持續帶給藍鳥球迷驚奇，並在季後賽成為可用之兵，尤其在世界大賽對上道奇的第5戰，主投7局狂飆12K僅失1分殺翻對手，可惜最終仍與冠軍無緣。

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耶薩維奇今年依舊排在大聯盟百大新秀第9名，但在開季前卻受到右肩夾擠傷勢影響，直到美國時間15日才開始復健賽，直到今天正式傷癒復出迎來本季初登板，前兩局雖都讓對手進佔得點圈，但都能力保不失。

3局上半，耶薩維奇送出本季第1次3上3下，4局上拿了2K後被吉田正尚敲安上壘，不過隨後讓納瓦瑞茲（Carlos Narváez）擊出飛球拿下第3出局，5上再度3上3下後，6上續投三振掉首名打者康崔拉斯（Willson Contreras）後，讓教練團決定更換投手，耶薩維奇退場時也受到主場球迷的起立鼓掌致意。

耶薩維奇今天先發主投5.1局，用球數74球中有多達50顆好球，被敲出4支安打沒有失分，送出3次三振且沒有保送，速球均速94.3英里（約151.8公里），最快可來到95.7英里（約154公里）。

投手好投也讓打線有所回應，3局下半二三壘有人的情況，日本強打岡本和真打出兩分打點的安打先馳得點，5下小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也敲出得點圈安打送回1分。

耶薩維奇完成工作後，弗魯哈蒂（Mason Fluharty）、霍夫曼（Jeff Hoffman）與羅傑斯（Tyler Rogers）接力登板皆拿下中繼點，最後靠著終結者瓦蘭德（Louis Varland）救援成功拿下勝利，也幫助耶薩維奇拿下本季首勝。

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