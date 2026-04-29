NBA季後賽》恩比德挺身而出轟33分 七六人力退綠衫軍逼出G6

恩比德。（路透）

〔記者盧養宣／綜合報導〕恩比德（Joel Embiid）今在背水一戰挺身而出，在東部季後賽G5轟下33分，率領七六人以113：97力退塞爾提克，成功延長戰線。

塞爾提克前役在費城下起三分雨，團隊轟進24記三分球，寫下隊史季後賽新猷，派理查德（Payton Pritchard）替補上陣轟下32分，成功取得聽牌優勢，今希望避免夜長夢多，在主場取得晉級門票。

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綠衫軍上半場靠塔圖姆（Jayson Tatum）攻下14分、布朗（Jaylen Brown）也有11分進帳，打完前兩節取得57：50領先，七六人以恩比德（Joel Embiid）15分最佳。

易籃後七六人緊咬比分，恩比德持續輸出，加上葛林姆斯（Quentin Grimes）替補上陣在外線放冷箭，在第四節開始前追到85：86，綠衫軍末節進攻大當機，被七六人打出19：8攻勢反超，塔圖姆在關鍵時刻2罰都失手，隨後七六人菜鳥艾奇康（VJ Edgecombe）飆進三分彈，助隊擴大至15分領先，除了TD花園的地主球迷開始離場，塞爾提克也紛紛把主將換下，勝負正式定調。

恩比德上場39分鐘拿下33分、8助攻，馬克西出賽43分鐘18投10中挹注25分、10籃板，喬治貢獻16分、9籃板、7助攻，葛林姆斯板凳出發也有18分演出。

綠衫軍末節只拿下11分種下敗因，團隊僅3人得分超過雙位數，塔圖姆19投8中貢獻24分、16籃板，但第四節1分未得，布朗22分、5籃板、5助攻，派理查德12分，6助攻。

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