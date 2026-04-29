MLB》領17億約的今井達也首場復健賽遭痛擊 2A投2局狂掉5分

今井達也。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人日籍投手今井達也今天在小聯盟2A投本季首場復健賽，帳面上主投2局失掉5分，最後太空人2A以8比10敗給遊騎兵2A，今井達也吞下敗投。

今井達也季前以3年5400萬美元（約新台幣17億元）的合約加盟太空人，但表現不理想，先發3場拿到1勝、防禦率7.27，共投8.2局被敲7安，賞13次三振，丟11次保送、1次觸身球，被打擊率2成19，每局被上壘率高達2.08，今井還出現不適應美國生活的問題。今井達也因右手臂疲勞，被放進15天傷兵名單。

請繼續往下閱讀...

今井達也今天在2A先發，一開始連丟2次保送，接著被對手敲安、用滾地球護送，首局就失掉2分。

第2局今井達也先被敲二壘安打，接著發生暴投讓對手上三壘，今井又被擊出二壘安打再失1分。今井達也連續送出2次三振後，再被擊出二壘安打失1分。今井達也續投第3局，被擊出陽春砲後，就被換下場。

總計今井達也帳面上2局投球共用59球有31顆好球，被敲6安包含1轟，失掉5分，賞2次三振、丟3次保送，另有1次暴投，還出現1次投球超時。

Tatsuya Imai rehab



2.0 IP | 6 H | 5 R | 5 ER | 3 BB | 2 K | 1 HR



• 59 pitches （31 strikes）

• 1 Wild pitch

• 1 Pitch timer violations pic.twitter.com/ZfoOK94E6D — Javier Gonzalez （@Astros_Coverage） April 29, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法