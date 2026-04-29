MLB》直球均速下滑4公里！鄧愷威本季初先發3局失2分 他說明原因

鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季以後援為主的太空人台灣27歲旅美投手鄧愷威，今天迎來本季首次先發，主投3局失掉2分，賞2次三振。太空人隊最終以3比5敗給金鶯。鄧愷威賽後受訪表示，首局有點興奮。

鄧愷威首局被敲3安失掉2分後，第2局、第3局都沒有再失分。總計鄧愷威先發3局用42球，其中有30顆好球，被敲5安，失掉2分，賞2次三振，吞本季第2敗，賽後防禦率為2.75，此戰最快球速為93.3英哩（約150.1公里），另有1次牽制成功。

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根據《Baseball Savant》顯示，鄧愷威本季的四縫線球均速為94.9英哩（約152.7公里），最快丟到96.8英哩（約155.7公里）。但鄧愷威今天的四縫線速球最快球速為93.3英哩，其均速為92.2英哩（約148.3公里）。

鄧愷威受訪表示，第一局會有點興奮，首局丟完後有調適自己的心情，後面就比較輕鬆一點。對於今天的均速下滑，鄧愷威認為，可能與天氣冷有點關係，具體的細節，明天要和教練討論之後才會知道。

至於是否有和教練團談到未來定位、或是會有下一場先發，鄧愷威表示，目前還沒有談到，現階段不管球隊給他什麼角色，自己都會盡全力，想辦法幫球隊守住勝利。

這場比賽是在金鶯主場金鶯球場（Oriole Park）舉行，根據大聯盟官網顯示，現場氣溫為華氏59度（約攝氏15度）。

此外，鄧愷威前一次登板是在美國時間4月25日，當時面對洋基，鄧愷威後援0.1局挨一發陽春砲失掉1分，最後也吞下敗投。今天是鄧愷威只休息2天的情況下先發登板。

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