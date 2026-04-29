自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》直球均速下滑4公里！鄧愷威本季初先發3局失2分 他說明原因

2026/04/29 10:52

鄧愷威。（法新社）鄧愷威。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季以後援為主的太空人台灣27歲旅美投手鄧愷威，今天迎來本季首次先發，主投3局失掉2分，賞2次三振。太空人隊最終以3比5敗給金鶯。鄧愷威賽後受訪表示，首局有點興奮。

鄧愷威首局被敲3安失掉2分後，第2局、第3局都沒有再失分。總計鄧愷威先發3局用42球，其中有30顆好球，被敲5安，失掉2分，賞2次三振，吞本季第2敗，賽後防禦率為2.75，此戰最快球速為93.3英哩（約150.1公里），另有1次牽制成功。

根據《Baseball Savant》顯示，鄧愷威本季的四縫線球均速為94.9英哩（約152.7公里），最快丟到96.8英哩（約155.7公里）。但鄧愷威今天的四縫線速球最快球速為93.3英哩，其均速為92.2英哩（約148.3公里）。

鄧愷威受訪表示，第一局會有點興奮，首局丟完後有調適自己的心情，後面就比較輕鬆一點。對於今天的均速下滑，鄧愷威認為，可能與天氣冷有點關係，具體的細節，明天要和教練討論之後才會知道。

至於是否有和教練團談到未來定位、或是會有下一場先發，鄧愷威表示，目前還沒有談到，現階段不管球隊給他什麼角色，自己都會盡全力，想辦法幫球隊守住勝利。

這場比賽是在金鶯主場金鶯球場（Oriole Park）舉行，根據大聯盟官網顯示，現場氣溫為華氏59度（約攝氏15度）。

此外，鄧愷威前一次登板是在美國時間4月25日，當時面對洋基，鄧愷威後援0.1局挨一發陽春砲失掉1分，最後也吞下敗投。今天是鄧愷威只休息2天的情況下先發登板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中