MLB》小畢歇特、索托開轟領銜！霍姆斯優質先發擊潰國民止3連敗

霍姆斯今天主投6局無失分，幫助球隊止住連敗。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今天在主場迎戰國民的大都會，靠著小畢歇特（Bo Bichette）與索托（Juan Soto）開轟，以及明星右投霍姆斯（Clay Holmes）6局優質先發好投，讓球隊以8：0完封對手，中止近期的3連敗。

今天小畢歇特擔任先發三壘手打第1棒，首局首打席相中里特爾（Zack Littell）投出的第1顆球，掃出中右外野方向的陽春砲，幫助球隊一開始就取得領先。

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里特爾雖然一開始就挨轟，但也讓大都會2、3兩局沒有安打產出後，然而進到4局下半卻突然出狀況，1出局後大都會靠著1安2保送攻占滿壘，隨後西米恩（Marcus Semien）擊出三壘方向彈跳球讓三壘手維瓦斯（Jorbit Vivas）發生失誤拿下兩分，隨後打線再擊出兩安以及高飛犧牲打，讓比數來到6：0。

不過攻勢還沒結束，接著上場打擊的索托相中90.9英里（約146.3公里）的伸卡球，轟出中左外野的全壘打牆外，這發兩分砲讓球隊單局灌進7分，也將里特爾打退場，最後接替的洛德（Brad Lord）順利抓到3出局。

打擊端給予火力支援，投手也表現得虎虎生風，先發的霍姆斯主投6局只被敲出3支安打，送出6次三振、1次保送且無失分，連兩場比賽繳出優質先發內容，後續接替的邁爾斯（Tobias Myers）中繼2局讓對手無安打，9局上半「金寶」金布瑞（Craig Kimbrel）更是送出連3K，順利將勝利收入口袋，讓霍姆斯拿下本季第3勝。

Bo Bichette hits a leadoff homer! pic.twitter.com/HPjsmGTdZR — MLB （@MLB） April 28, 2026

Juan Soto goes yard!



The @Mets have scored SEVEN runs in the 4th pic.twitter.com/pyxwdJt0ik — MLB （@MLB） April 29, 2026

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