NBA季後賽》布朗森39分、8助攻 尼克擊潰老鷹聽牌

布朗森。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕尼克今靠布朗森（Jalen Brunson）一夫當關貢獻39分領軍，以126：97輕取老鷹，在東部季後賽首輪取得3：2聽牌。

尼克前一戰靠當家中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）生涯首度在季後賽演出大三元領軍，以114：98輕取老鷹，成功將系列賽扳平為2：2，今回到主場延續氣勢，前兩節靠布朗森（Jalen Brunson）13投8中的高效演出，以及湯斯也有14分進帳，打完上半場握有64：48的大幅優勢，兩隊禁區得分是44：20的差距，老鷹以強森（Jalen Johnson）14分最佳。

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兩隊易籃再戰，尼克持續多點開花，布朗森第四節更一人豪取17分，直接宣判對手死刑，尼克在最多領先32分之下，順利捍衛主場，成功取得聽牌優勢。

尼克此役團隊命中率57%，布朗森23投15中攻下39分、8助攻，湯斯16分、14籃板，阿努諾比（OG Anunoby）進帳17分，阿瓦拉多（Jose Alvarado）替補繳12分。

老鷹今除防守不力，三分球命中率也僅31%，強森攻下全隊最高18分，丹尼爾斯（Dyson Daniels）17分，奧康古（Onyeka Okongwu）和亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）各拿16分。

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