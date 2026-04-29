全國中小學手球賽新北告捷 海山4連霸、錦和2連霸、中和國小雙冠

新北市中和國小在114學年度全國中小學手球錦標賽拿下男、女組雙料冠軍。（記者賴筱桐攝）

〔記者賴筱桐／新北報導〕114學年度「全國中小學師生手球錦標賽」落幕，新北市代表隊表現亮眼，海山高中勇奪高中男子組冠軍，締造4連霸；錦和高中高女組拿下2連霸；中和國小一舉抱回國小男子組及女子組雙料冠軍，新北市長侯友宜今天在市政會議頒發培訓金，鼓勵選手再接再勵。

侯友宜表示，新北市推動4級銜接體育培育體系，讓孩子從國小到高中都能在完善環境中穩定成長，未來將持續投入資源，幫助更多學子透過運動找到舞台，為夢想拚戰。

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在高中男子組賽事中，海山高中以穩定戰力與成熟戰術一路挺進，成功完成4連霸。教練王政憲表示，完整的訓練體系與長期培育，是球員持續進步的關鍵，期望延續傳統，打造屬於新世代的頂尖球隊。

錦和高中以強大團隊默契與抗壓能力，成功衛冕高女組冠軍，締造2連霸。隊長黃貞郡表示，每場賽事都是隊員蛻變的過程，只要彼此的心緊緊相繫，就能爆發出超越個人的強大力量；榮獲最有價值球員的林湘庭說，1年來不斷練習與調整，最終用實力證明自己，這座冠軍獎盃格外珍貴。

中和國小展現「初生之犢不畏虎」的氣勢，小將們在場上全力奮戰，勇奪男、女組雙料冠軍。教練團表示，孩子們用行動證明，即使落後也不放棄，堅持到最後一刻，就有翻轉的機會。

中和國小手球隊長周靖凱說，無數個清晨與傍晚的苦練，終於化成甜美的果實，比賽靠隊友間的信任與團結才能逆轉勝，過程非常熱血。

新北市海山高中參加114學年度全國中小學手球錦標賽，成功締造4連霸。（記者賴筱桐攝）

錦和高中高女組拿下114學年度全國中小學手球錦標賽2連霸，新北市長侯友宜頒發48萬元培訓金。（記者賴筱桐攝）

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