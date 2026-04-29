MLB》「投手大谷」先發6局飆9K 防禦率僅0.60寫道奇隊史第五低紀錄

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天「單刀」出擊，「投手大谷」主投6局失2分1分自責、送出9次三振，但道奇前6局打完以0比2落後馬林魚，讓大谷翔平暫時為敗投候選人。

大谷翔平開賽連續送出2次三振後，被擊出二壘安打，大谷翔平讓馬林魚打者愛德華茲（Xavier Edwards）敲飛球出局，化解危機。第2局大谷先對馬林魚打者A.拉米瑞茲（Agustin Ramirez）丟觸身球，這時對方盜二壘，還沒投球的大谷要傳二壘卻發生暴傳，讓A.拉米瑞茲上三壘。大谷先用三振抓到1個出局數，接著被對手敲高飛犧牲打失掉1分。

請繼續往下閱讀...

第3局大谷翔平讓對手3上3下，送出2次三振。第4局1出局後，大谷翔平先後被敲安、投出保送，讓馬林魚攻占一、二壘，他連續抓到2個出局數化解危機。

第5局大谷翔平先投出保送，先抓到1個出局數後，馬林魚打者馬西（Jakob Marsee）用犧牲觸擊護送跑者上二壘。接著馬林魚球星史陶爾斯（Kyle Stowers）敲適時安打，讓大谷失掉1分。雖然大谷再投保送、被敲安，讓對手攻占滿壘，大谷三振A.拉米瑞茲，結束該半局。

大谷翔平續投第6局，先送出1次三振後被擊出安打，大谷連飆2次三振，完成6局投球工作。

總計大谷翔平主投6局用104球是本季單場最多，其中有67顆好球，被擊出5安，失掉2分有1分自責，賞9次三振，丟3次保送、1次觸身球，賽後防禦率從0.38微升至0.60，此戰最快丟到100.4英哩（約161.5公里）。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自國聯在1912年正式採用自責分以來，道奇隊史開季前5場先發投手的最低防禦率，分別是1981年傳奇球星瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）的0.20、1985年瓦倫祖拉的0.21，1972年巨投薩頓（Don Sutton）的0.42，1926年派提（Jesse Petty）的0.57，大谷翔平開季5場防禦率僅0.60排道奇隊史第五。

Shohei Ohtani, Painted 98mph Fastball.



9th K pic.twitter.com/u9RDtDfxDy — Rob Friedman （@PitchingNinja） April 29, 2026

Lowest ERA in first 5 starts of a season, Dodgers since ER official in NL （1912）:



1981 Fernando Valenzuela: 0.20

1985 Fernando Valenzuela: 0.21

1972 Don Sutton: 0.42

1926 Jesse Petty: 0.57

2026 Shohei Ohtani: 0.60 — Sarah Langs （@SlangsOnSports） April 29, 2026

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法