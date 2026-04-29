自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「投手大谷」先發6局飆9K 防禦率僅0.60寫道奇隊史第五低紀錄

2026/04/29 12:00

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天「單刀」出擊，「投手大谷」主投6局失2分1分自責、送出9次三振，但道奇前6局打完以0比2落後馬林魚，讓大谷翔平暫時為敗投候選人。

大谷翔平開賽連續送出2次三振後，被擊出二壘安打，大谷翔平讓馬林魚打者愛德華茲（Xavier Edwards）敲飛球出局，化解危機。第2局大谷先對馬林魚打者A.拉米瑞茲（Agustin Ramirez）丟觸身球，這時對方盜二壘，還沒投球的大谷要傳二壘卻發生暴傳，讓A.拉米瑞茲上三壘。大谷先用三振抓到1個出局數，接著被對手敲高飛犧牲打失掉1分。

第3局大谷翔平讓對手3上3下，送出2次三振。第4局1出局後，大谷翔平先後被敲安、投出保送，讓馬林魚攻占一、二壘，他連續抓到2個出局數化解危機。

第5局大谷翔平先投出保送，先抓到1個出局數後，馬林魚打者馬西（Jakob Marsee）用犧牲觸擊護送跑者上二壘。接著馬林魚球星史陶爾斯（Kyle Stowers）敲適時安打，讓大谷失掉1分。雖然大谷再投保送、被敲安，讓對手攻占滿壘，大谷三振A.拉米瑞茲，結束該半局。

大谷翔平續投第6局，先送出1次三振後被擊出安打，大谷連飆2次三振，完成6局投球工作。

總計大谷翔平主投6局用104球是本季單場最多，其中有67顆好球，被擊出5安，失掉2分有1分自責，賞9次三振，丟3次保送、1次觸身球，賽後防禦率從0.38微升至0.60，此戰最快丟到100.4英哩（約161.5公里）。

大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，自國聯在1912年正式採用自責分以來，道奇隊史開季前5場先發投手的最低防禦率，分別是1981年傳奇球星瓦倫祖拉（Fernando Valenzuela）的0.20、1985年瓦倫祖拉的0.21，1972年巨投薩頓（Don Sutton）的0.42，1926年派提（Jesse Petty）的0.57，大谷翔平開季5場防禦率僅0.60排道奇隊史第五。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中