MLB》「法官」賈吉開轟、並列大聯盟全壘打王 洋基「開劇場」仍險勝

賈吉。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕洋基MVP球星「法官」賈吉（Aaron Judge）今天擊出本季第12轟，並列大聯盟全壘打王。洋基靠25歲火球新星施利特勒（Cam Schlittler）先發6局無失分好投，最終條紋軍以3比2擊敗遊騎兵。洋基目前以20勝10敗的戰績居美聯最佳。

洋基首局靠貝林傑（Cody Bellinger）的二壘安打先拿1分，捕手威爾斯（Austin Wells）第7局擊出陽春砲，這是他本季3轟。第9局賈吉揮出左外野陽春彈，本季第12轟出爐，與白襪日籍好手村上宗隆並列大聯盟全壘打王。

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但第9局洋基終結者貝納（David Bednar）不穩，1出局後洋基三壘手麥克曼恩（Ryan McMahon）發生傳球失誤，接著D.簡森（Danny Jansen）擊出三壘安打追回1分。貝納這時投出觸身球，接著榮格（Josh Jung）敲安再失1分。最終貝納讓遊騎兵球星席格（Corey Seager）敲出再見雙殺，驚險守住比賽。

施利特勒今天主投被敲3安，送出8次三振，丟2次保送，收本季第4勝，賽後防禦率為1.51；遊騎兵強投德葛隆（Jacob deGrom）主投6局失1分，吞本季首敗，賽後防禦率為2.01。

洋基全場5安，其中有2安是陽春砲。賈吉單場4打數2安，包含一發陽春彈，吞1次三振，賽後打擊率為2成62，整體攻擊指數（OPS）為1.037。

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