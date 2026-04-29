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MLB》大谷翔平飆9K、ERA僅0.60登防禦率王 卻「問天」吞本季首敗

2026/04/29 12:54

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天「只投不打」，先發登板面對馬林魚，「投手大谷」主投6局失2分1分自責、送出9次三振。道奇最後以1比2輸球，大谷翔平吞本季首敗，道奇也中止近期的3連勝。

大谷翔平首局賞2次三振沒有失分，第2局大谷先對馬林魚打者A.拉米瑞茲（Agustin Ramirez）丟觸身球，這時對方盜二壘，還沒投球的大谷要傳二壘卻發生暴傳，讓A.拉米瑞茲上三壘。大谷先用三振抓到1個出局數，接著被對手敲高飛犧牲打失掉1分。

第3局大谷翔平讓對手3上3下，送出2次三振。第4局遇到1出局一、二壘有人的危機，大谷連續抓到2個出局數化解危機。

不過，大谷翔平第5局被敲安，對手用犧牲觸擊護送跑者上二壘，大谷被馬林魚球星史陶爾斯（Kyle Stowers）敲適時安打失掉1分。雖然大谷這時丟保送、被敲安，讓馬林魚攻占滿壘，大谷用三振解危。第6局大谷先送出1次三振後，雖然被擊出安打，大谷連飆2次三振，完成6局投球工作。

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

總計大谷翔平主投6局用104球是本季單場最多，其中有67顆好球，被擊出5安，失掉2分有1分自責，賞9次三振，丟3次保送、1次觸身球，吞本季首敗，賽後防禦率從0.38微升至0.60，此戰最快丟到100.4英哩（約161.5公里）。

大谷翔平本季投球局數來到30局，由於達到規定局數，讓大谷以防禦率0.60重返大聯盟防禦率王。

道奇打線前7局只敲3安沒有得分，第8局道先後敲3支安打，包含明星捕手史密斯（Will Smith）的適時安打攻進1分。第9局道奇反攻未果，最終吞下敗仗。

馬林魚先發投手簡克（Janson Junk）主投6局僅被敲3安無失分，收本季第2勝。

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