NBA季後賽》「法國怪物」溫班亞瑪領軍 馬刺相隔9年重返西部準決賽

溫班亞瑪。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕「法國怪物」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）今繳出17分、14籃板、6阻攻，和福克斯（De'Aaron Fox）在末節接管戰局，攜手率領馬刺以114：95打敗拓荒者，以4：1拿下系列賽，2017年後首度闖進西部準決賽。

馬刺系列賽取得3：1聽牌，今在主場力拚關門，錢帕尼（Julian Champagnie）首節就火力全開，單節3顆三分球貢獻11分，帶領黑衫軍取得雙位數領先，且馬刺板凳席在第2節也打出競爭力，馬刺上半場打完取得65：45領先。

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一路落後的拓荒者於第4節打出一波17：5攻勢，追到只差9分，不過馬刺暫停後靠卡瑟爾（Stephon Castle）中距離跳投，溫班亞瑪單臂灌籃再度擴大優勢，尤其馬刺後衛福克斯（De'Aaron Fox）連得9分，他在末節獨自斬獲13分，幫助馬刺快意在主場拿下勝利。

溫班亞瑪此仗就展現禁區防守威力，讓拓荒者始終難有好的投籃命中率，前3節只拿8分的福克斯，在第4節大顯神威，全場斬獲21分，哈波（Dylan Harper）17分。

拓荒者此仗投籃命中率僅35.1％，無力在客場贏球，提前放暑假，阿夫迪賈（Deni Avdija）拿22分已是全隊最高。

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