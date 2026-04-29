MLB》光芒35歲先發領銜投手群擊敗守護者！狀元大物首秀安打再等等

馬丁尼茲今天7局無失分，帶領投手群聯手完封守護者。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今天作客守護者主場的光芒，靠著35歲先發馬丁尼茲（Nick Martinez）7局無失分好投領銜投手群，幫助球隊以1：0驚險拿下6連勝。

光芒前4局未能從守護者先發投手拜比（Tanner Bibee）手中拿分，而5局上半沃爾斯（Taylor Walls）選到保送、威廉森（Ben Williamson）敲安將局面形成一三壘有人，緊接著阿蘭達（Jonathan Aranda）面對低於好球帶的卡特球仍能打成紮實的平飛安打，攻下球隊全場的唯一1分。

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雖然打擊不振，但投手群可是發揮超群的表現，先發的馬丁尼茲僅用78球就完成7局，被敲3支安打沒有失分，送出4次三振僅丟1次保送，進兩場出賽合計15局的投球只失掉1分。此外8局登板的西摩（Ian Seymour）與凱利（Kevin Kelly）皆拿到中繼成功，薩爾瑟（Cole Sulser）關門成功拿到本季第1個救援點，合力完封守護者打線。

而輸掉比賽的守護者仍有亮點，就是今天被拉上大聯盟的2024選秀狀元大物巴札納（Travis Bazzana），馬上在今天以先發第7棒二壘手之姿迎來生涯首秀，總計2個打數雖沒有安打並吞1K，不過8下靠著馬丁尼茲控球不穩選到保送，9下甚至難得一見被故意四壞保送上壘，成為生涯初體驗。

巴札納以先發二壘手之姿迎來生涯初登場，打擊端2支0但也有2保送進帳。（美聯社）

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