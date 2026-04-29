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NBA季後賽》近鄉情怯？波士頓最後14投都落空在主場寫難堪紀錄

2026/04/29 13:01

塔圖姆。（美聯社）塔圖姆。（美聯社）

〔記者盧養宣／綜合報導〕塞爾提克今在東部季後賽G5末節大當機，無緣終結系列賽，以97：113被七六人延長戰線，近年季後賽在主場表現反而不如客場，今在波士頓TD花園更寫下難堪紀錄。

綠衫今打完前兩節取得57：50領先，第四節開始前也還有86：85優勢，只要守下這12分鐘就能取得次輪門票，不料團隊卻開始迷航，進攻大當機，此節22投僅3中，只拿下11分，且最後連續14次出手都落空，根據《Elias Sports》指出，這是2005年以來季後賽收尾階段最長的連續失手紀錄。

一哥塔圖姆（Jayson Tatum）上半場攻下14分，最後19投8中貢獻24分、16籃板，但第四節1分未得，他賽後沮喪表示，「首先，要給對手肯定，他們打得很好，我們有一些感覺不錯的出手機會，但就是沒進。有時候就是會這樣。進攻不如預期會給防守帶來極大壓力，而他們把握住了機會。」

七六人末節將TD花園變成波士頓圖書館，主場球迷紛紛提前離場，自2023年季後賽以來，綠衫軍在主場戰績為19勝12敗，反而不如客場的17勝7敗，尤其是當三分球命中率低於30%時，主場戰績為1勝7敗，塞爾提克今外線命中率僅28.2%。

上一戰在客場攻下32分的板凳暴徒派理查德（Payton Pritchard）此役10投5中挹注12分，對於團隊在主客場的表現差異，他坦言，「我們得想辦法找出原因，有點說不上來，但老實說我們在客場感覺更好，我們也不希望這樣，畢竟希望無論主客場都能展現宰制力，這個問題一定要解決。」

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