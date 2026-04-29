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MLB》ERA僅0.60登防禦率王 大谷翔平6局好投仍自認表現不算佳

2026/04/29 14:10

大谷翔平。（路透）大谷翔平。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天「只投不打」，先發6局失2分1分自責、送出9次三振。道奇最後以1比2敗給馬林魚，「投手大谷」吞本季首敗。大谷翔平賽後表示，整體來說此戰表現可能不算好。

大谷翔平今天主投6局用104球是本季單場最多，也是自美國時間2023年7月27日之後，單場最多的用球數，被擊出5安，失掉2分有1分自責，賞9次三振，丟3次保送、1次觸身球，吞本季首敗，賽後防禦率從0.38微升至0.60，此戰最快丟到100.4英哩（約161.5公里）。不過，大谷翔平發生1次傳球失誤。

大谷翔平本季投球局數來到30局，由於達到規定局數，讓大谷以防禦率0.60重返大聯盟防禦率王。

日媒《體育日本》報導，大谷翔平賽後表示，前4局的投球節奏還不錯，但感覺上沒有那麼好，失分的方式也不理想，整體來說表現可能沒有很好，「身體狀況不算差，應該是動作上的問題。」

這是大谷翔平本季第2次「只投不打」，對此大谷表示，「從球隊整體來看，球季很長，可能也想讓其他球員嘗試DH。對我來說，為了整季保持健康，這樣的安排或許也是加分。這部分完全交給球隊決定，我只要在被安排上場時做好準備、全力發揮。」

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