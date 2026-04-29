MiLB》好強！台灣新星柯敬賢睽違7場比賽炸裂 OPS再破1字頭

G21 Ching-Hsien Ko vs. Storm:



2-4, HR （3）, 2B, 3 RBI, R



This new swing is doing wonders. After the multi-hit game on Sunday, he followed with another. In previous seasons, he had five homers in 94 games. He is already up to 3 in 11 games this season. pic.twitter.com/yHiRPmkDiK — DodgersLite （@dodgerslite） April 29, 2026

〔體育中心／綜合報導〕效力道奇1A的旅美台灣新星強打柯敬賢今天重砲開轟，敲出今年球季的第3發全壘打幫助球隊打進延長賽，並在最終以4：3擊退教士1A。

柯敬賢今天擔任先發左外野手打第5棒，雖然2局下半首打席吞下三振，但在4局下三壘有人時敲出中左外野方向的強勁穿越安打，幫助球隊先馳得點，並在6下滿壘情況再度建功，打出滾地球護送跑者回來得分。

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比賽來到9局下半，教士1分領先的情況下派出科格（Will Koger）登板後援，柯敬賢作為首名打者率先上場，而他相中紅中球路大棒一揮扛出中右外野方向追平比數的全壘打，也讓道奇殺進延長賽，最終10局下半靠著科格的再見投手犯規，讓道奇拿下最終的勝利。

柯敬賢今天4打數繳出雙安表現包含1轟，打回3分打點並跑回1分且吞1K，連續3場比賽敲安、連續2場比賽有長打，打擊率上升至.318，進攻指數（OPS）更是突破1字頭來到1.037，狀況十分火燙。

而這場比賽除了柯敬賢外，另一個亮點就是因肩傷無緣開季塞揚強投史奈爾（Blake Snell）迎來第2場復健賽，他主投3局僅被敲1支安打僅被敲1支安打沒有失分，狂飆6次三振且沒有丟保送，防禦率驟降至2.25。

其他旅美台將的表現，打者部分，在老虎大聯盟的李灝宇獲得先發機會，2個打數敲出1支二壘安打；紅襪3A的鄭宗哲與小熊3A的混血好手強納森‧龍（Jonathon Long）都繳出3打數無安打吞1K的成績。

投手端，位居太空人大聯盟層級的鄧愷威，迎來轉隊後首次的先發嘗試，主投3局失掉2分並送出2次三振吞下敗投；傷癒復出的費城人1A火球男潘文輝中繼1局被敲1安，送出1次三振無失分，防禦率從賽前的10.80降到6.75。

柯敬賢。（資料照，記者塗建榮攝）

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