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MLB》談鄧愷威先發的直球均速下滑4公里 太空人教頭：雖然不如預期...

2026/04/29 14:24

鄧愷威。（美聯社）鄧愷威。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人台灣27歲旅美投手鄧愷威今天迎來本季首次先發，主投3局失掉2分，賞2次三振。太空人隊最終以3比5敗給金鶯。對於鄧愷威此戰的均速下滑，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，擔任先發投手這個「不同的要素」也可能是原因之一。

鄧愷威今天首局被敲3安失掉2分，第2局、第3局沒有再掉分。總計鄧愷威先發3局用42球，其中有30顆好球，被敲5安，失掉2分，賞2次三振，吞本季第2敗，賽後防禦率為2.75，此戰最快球速為93.3英哩（約150.1公里），另有1次牽制成功。

數據網站《Baseball Savant》顯示，鄧愷威本季的四縫線球均速為94.9英哩（約152.7公里），最快丟到96.8英哩（約155.7公里）。但鄧愷威今天的四縫線速球最快球速為93.3英哩，其均速為92.2英哩（約148.3公里）；此外，鄧愷威去年在巨人隊時期出賽8場有7場先發，其四縫線速球的均速為93.2英哩（約149.9公里）。

根據《休士頓紀事報》報導，談到鄧愷威的表現，艾斯帕達表示，「他在第一局之後穩定下來，球速雖然不如我的預期，但他確實為我們創造了贏球的機會。」

鄧愷威全場只製造3次揮空，金鶯打線對他11次的擊球，其平均擊球初速為98英哩（約157.7公里）。對於球速下滑，鄧愷威賽後表示，天氣冷可能是原因之一。

此戰是在金鶯主場金鶯球場（Oriole Park）舉行，根據大聯盟官網顯示，現場氣溫為華氏59度（約攝氏15度）。

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