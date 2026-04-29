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國小軟聯》全校僅70人！ 大黑馬德芙蘭國小勇奪隊史首冠

2026/04/29 15:04

德芙蘭國小勇奪隊史首冠。（學生棒球聯盟提供）德芙蘭國小勇奪隊史首冠。（學生棒球聯盟提供）

〔記者羅志朋／綜合報導〕首度打進全國賽的台中市德芙蘭國小上演大黑馬傳奇！今天在冠軍戰逆轉勝，先在4局上追平比分，6局上更一舉灌進8分大局，終場以9：1擊敗台東縣新生國小，抱回國小軟式聯賽隊史首座冠軍。

德芙蘭國小位於台中市和平區松鶴部落，全校僅70名學生，是一所位於偏鄉的超迷你小學，約30名學生加入棒球隊，這屆國小軟式聯賽勇奪隊史首冠，實屬不易。

新生2局下率先突破，德芙蘭三壘手發生傳球失誤，讓新生一開局就上到二壘，2出局後，豐灝敲出安打，新生先馳得點，德芙蘭則在4局上靠著失誤扳平比分，到了6局上，德芙蘭金詠盛、巫克迪連續敲出安打，新生雖換投，不過亞威˙瓦力司補上二壘安打送回超前分，德芙蘭持續進攻，這局一口氣灌進8分，底定勝利。

德芙蘭總教練許晏禎表示，新生打者身體素質好，知道自己要做什麼，鼓勵小朋友享受比賽，不要在球場留下遺憾，我們是先攻，先得分的話，對方壓力大，第6局提醒小朋友想辦法積壘，巫克迪那支二壘安打帶動氣勢，很關鍵。巫克迪今天敲出2支二壘安打，他說，第6局只想打紮實就好，這幾場越打越有自信，能拿到MVP獎感謝教練、家人、同學。

德芙蘭成軍近4年就勇奪全國賽首座金盃，也是台中市繼85學年度後，暌違29年的冠軍，主任王士銘是組隊推手，他說，這些小朋友幾乎都來自弱勢家庭，有打球潛能，欠缺機會跟舞台，希望藉由打球讓他們找回自信，未來有希望。

許晏禎說，小朋友從第一場堅持到最後一場很了不起，畢竟我們是第一次打全國賽，不是人家看好的球隊，辛苦小朋友這4年的努力，嚐到美好果實，感謝校長、主任，還有很多貴人支持棒球隊。

<<團體獎>>

第一名：台中德芙蘭

第二名：台東新生

第三名：竹縣中山

第四名：台南歸南

第五名：台東豐田

第六名：台東大溪

第七名：北市福林

第八名：高雄鼓山

<<個人獎>>

打擊獎第一名：竹縣中山 何宇威

打擊獎第二名：台東新生 林勃宇

打擊獎第三名：台中德芙蘭 金詠盛

打點獎：台東新生 林勃宇

全壘打獎：嘉市世賢 鄭新叡

投手獎：竹縣中山 林承威

大會MVP：台中德芙蘭 巫克迪

最佳教練獎：許晏禎、王士銘、謝睿鴻（台中德芙蘭）

巫克迪榮膺大會MVP。（學生棒球聯盟提供）巫克迪榮膺大會MVP。（學生棒球聯盟提供）

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