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UBA》健行無緣4強迎松山冠軍後衛 潘彥銘選擇留在國內磨練

2026/04/29 15:23

潘彥銘。（記者盧養宣攝）潘彥銘。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕松山高中隊長潘彥銘在高三與劉廷寬攜手助隊完成2連霸，他今也透露下一步，預計在健行科大展開UBA生涯。

114學年度EBL國小籃球聯賽全國決賽將於5月8日至17日在雙北多地同步開打，今記者會特別邀請各層級球員及教練到場分享經驗，潘彥銘今獲邀出席，會後吸引不少小球員爭相索取簽名，展現不俗人氣。

被問及是否還沈浸在連霸的喜悅，潘彥銘務實地說「早就過了，畢竟只是一場比賽，大學還要繼續打」，他隨後透露已經決定下一步，要加入在UBA曾拿過3次冠軍的強權健行科大。

潘彥銘指出，雖然曾有出國的想法，但認為自己還有很多不足，因此決定留在國內磨練，「把自己準備得更好，以後職業的時候再看看有沒有機會旅外。」

潘彥銘表示，一直都很欣賞健行強調轉換快攻的球風，因此沒有考慮過其他學校，也提到有很多出色的職業隊控衛高錦瑋、林俊吉以及谷毛唯嘉都是健行出身，「想向他們看齊，我都會看他們的比賽，觀察他們的技巧。」

健行自104學年度登上UBA公開一級至今一直都是四強固定班底，本屆在8強表現不如預期，最後無緣進軍小巨蛋中斷紀錄，潘彥銘表示，加入後一定會盡全力貢獻，幫助球隊重返4強。

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