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詹姆斯率湖人拚季後賽晉級、樂天桃猿VS中信兄弟 今日賽事預告與轉播

2026/04/30 07:05

詹姆斯。（資料照，法新社）詹姆斯。（資料照，法新社）

大家早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

MLB有3場轉播，巨人對上費城人，韋伯（Logan Webb）和桑契斯（Cristopher Sanchez）上演王牌頂尖對決；老虎強碰勇士，就看賽揚名將史庫柏爾（Tarik Skubal）大戰頂級新秀里奇（JR Ritchie）；馬林魚續戰道奇，則由明星強投葛拉斯諾（Tyler Glasnow）對決今年大復活的「魚王」艾爾康塔拉（Sandy Alcantara），日本名將大谷翔平的打擊表現也備受各界期待。

NBA季後賽有2場轉播，魔術大爆冷門取得3：1領先，也把東霸天活塞逼至首輪淘汰邊緣，今天若能在底特律踢館，就將上演「老八傳奇」。至於41歲的詹姆斯（LeBron James）寶刀未老，已率湖人3：1聽牌，洛杉磯主場迎戰勉強續命的火箭，詹皇為首的紫金軍團勢必全力關門，大家千萬不要錯過。

中職有1場賽事，中信兄弟推出洋投羅戈，對決樂天桃猿本土投手曾家輝，熱愛中職的球迷記得鎖定轉播！

MLB

06:35 巨人 VS 費城人 愛爾達體育1台

07:05 老虎 VS 勇士 緯來育樂、愛爾達體育2台

10:00 馬林魚 VS 道奇 D-LIVE 愛爾達體育2台

NBA季後賽

07：00 魔術VS活塞 緯來體育

10：00 火箭VS湖人 緯來體育、愛爾達體育1台

BWF湯優盃

16：00 優霸盃8強 中國VS馬來西亞 愛爾達體育3台

日職

17:00 西武@火腿 DAZN2

中職

18：30 樂天桃猿 VS 中信兄弟 緯來體育

 

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