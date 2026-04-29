籃球》國小嚴格禁止區域聯防 女籃新主帥分享日本基層現況

台灣女籃新任總教練前田顯藏。（記者盧養宣攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣女籃新任總教練前田顯藏抵台後今現身國小籃球記者會，展現對台灣基層籃球的關心，也分享日本基層現況。

114學年度國小籃球聯賽EBL全國決賽將於5月8日至17日在雙北多地同步開打，今記者會特別邀請各層級球員及教練到場分享經驗，為 EBL全國決賽揭開序幕，全民運動署署長房瑞文表示，從上屆實施不得採區域防守規定，嚴格實行人盯人防守，盼與國際接軌，落實基層球員基本功。

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根據114學年度國民小學籃球聯賽比賽規則附則第一條指出，國際少年籃球規則比賽不得採區域防守，球進入前場禁區前，禁止包夾，若比賽中發生以上狀況時，進攻計時器重設為30秒，第一次給予警告，第二次以後判技術犯規，（僅罰球一次，不登記於任何人及團犯）。

前田顯藏受訪時分享，日本在高中以前同樣禁止區域聯防，「也是後來才改變的，這件事可以讓球員基礎打得更好。」

前田表示，如果只是想要贏球就不需要人盯人防守，但在國際賽或更高層級，球員投射能力更好後，守區域就會出現問題，因此在小學層級學習盯人的基礎，對未來會有更大的幫助。

前田本月中抵台，他表示，目前還沒有太多時間可以看比賽，但未來希望台灣每個層級的比賽都能有機會到現場觀察。

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