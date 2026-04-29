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日職》林安可對戰火腿強投3支0吞2K 宋家豪連8場無失分、防禦率只有1

2026/04/29 16:27

宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）宋家豪。（資料照，記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕西武獅台灣外野手林安可和樂天台灣投手宋家豪今天都有上場，林安可全場3打數無安打，吞下2次三振，與火腿的3連戰7支0，打擊率降至0.218；宋家豪中繼1局無失分，近期連8場無失分。

西武獅今天在主場面對日本火腿，台灣好手林安可再扛先發第五棒左外野手，完全遭火腿強投達孝太壓制，前兩打席都吞下三振，6局下擊出左外野飛球遭接殺，7局上守備時被換下場休息。林安可總計3打數無安打，吞下2次三振，打擊率降至0.218。

西武王牌高橋光成繳出7局無失分的好投，打線支援3分，終場以3：0完封火腿，收下本季第3勝，防禦率是驚人的0.97；達孝太主投7局飆6K，失3分中2分為責失分，悲情吞下本季第2敗。

樂天作客挑戰羅德，宋家豪在6局下、2：5落後時登板，一上來就讓友杉篤輝擊出右外野飛球遭接殺，佐藤都志也則是一壘滾地球出局，儘管被小川龍成敲出左外野安打，但宋家豪仍是順利解決藤原恭大，完成投球任務。宋家豪中繼1局用19球，被敲1安無失分，防禦率降至1.00，最快球速為148公里。

羅德山本大斗、井上廣大4局下接力開轟，棒打前旅美強投前田健太，羅德終場以5：3擊敗樂天，勇奪3連勝，樂天則是苦吞4連敗，前田主投4局失5分，開季先發3場苦吞2連敗，本季首勝難產。

林安可。（資料照，取自西武X）林安可。（資料照，取自西武X）

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