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中職》江坤宇連4場板凳後重回先發 不保證固定下來

2026/04/29 17:54

江坤宇。（資料照，記者林正堃攝）江坤宇。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟看板球星江坤宇因為調整打擊，上週4戰罕見全板凳出發，由張仁瑋扛下先發游擊，今天「阿坤」終於重返先發，終止2020年站穩游擊以來、生涯最長非因傷板凳出發，不過總教練平野惠一表示，如果在比賽中希望他做到的事情沒做到，還是有可能回到板凳。

江坤宇在19日4打數無安打後，21至26日連續4場板凳出發，今重返游擊，張仁瑋改守三壘。不過，「黃金二游」的岳東華尚未重返先發陣容，由黃韋盛扛下，今天將是生涯200場出賽。

中信總教練平野惠一透露，上週都在調整江坤宇的打擊，「他今年去打經典賽，沒有完整春訓和完善練習，狀況不是很好，才會希望他上週從板凳開始，去調整要做到的事情。」

雖然江坤宇重返先發，平野強調，「今天雖然回來，如果有在比賽中希望他做到的沒做到，還是有可能回到板凳。」至於上週張仁瑋鎮守游擊的表現，平野直言「很不錯」，游擊守備的部分到目前為止來看是沒有問題的。

過去有「黃金二游」之稱的江坤宇和岳東華，上週罕見沒連線，岳東華仍在尋求重返先發機會，過去重視中線守備的平野，表示最理想狀況當然是東華和坤宇，「但守備重要，打擊也很重要。」

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