羽球》曾奪2面奧運金牌 中國羽協主席張軍落馬被查

中國羽球協會主席張軍。（資料照，法新社）

〔中央社〕曾奪得2面奧運金牌的中國羽球協會主席、南京體育學院副院長張軍傳出失聯多天，中共中紀委、中國國家監委今天通報，張軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。有中國媒體直指，張軍是中國首名被查落馬的奧運冠軍。

通報提到，目前對張軍展開調查的單位，是中紀委、國家監委駐國家體育總局紀檢監察組，以及江蘇省南通市監察委員會。

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綜合中國媒體先前報導及網路訊息，在中紀委今天宣布張軍落馬被查前，傳出他失聯多天。有中國羽球迷發現，近期舉行的羽球亞錦賽和湯尤盃兩個重大賽事，張軍均未出現，他被紀檢監察機關帶走的消息便在羽球圈內不脛而走。

同時，張軍任職的南京體育學院官網「學校領導」欄，日前已將他從領導名單刪除。

經濟觀察報日前引述知情人士透露，張軍涉案的情節主要與中國羽球協會任職有關。而張軍日前失聯後，他的親屬曾向江蘇省體育局詢問下落。

根據公開資料，1977年生的張軍，曾獲得2000年雪梨奧運及2004年雅典奧運的羽球混雙金牌。2007年退役後，歷任中國羽球女雙助理教練、男雙及混雙主教練。2018年出任中國羽協副主席，2019年升任主席，並於2023年連任。

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