中職》在獅球探婚宴網羅劉子杰 樂天編成部長：已完全超出預期

劉子杰。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕樂天桃猿23歲野手劉子杰在26日夯出再見全壘打，成為史上第一位選秀落榜、自培出身選手在中職夯出再見轟，而當初挖掘他的正是現任樂天球團編成部長林昭宏，他坦言，「他現在打出來的表現，其實完全超出我們當初邀請他的預期。」

劉子杰在21日生涯初登場就敲安，22日追加猛打賞，26日生涯首分打點就是再見全壘打，今天繼續擔任先發六棒三壘手，而他懂得運用運動科學來補足自己天賦上的不足，甚至用流利英文跟NASA太空人林琪兒暢聊，配上長髮的造型，強烈的個人特色讓他在社群媒體有不小討論，儼然成為球界中的「奇行種」。

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劉子杰曾表示，2023年選秀落榜後曾想過告別球員生涯，計畫去念研究所，繼續在棒球的領域去發展，但就在時任樂天球探林昭宏詢問是否有意願簽自主培訓合約，讓他決定進職棒挑戰。

當時林昭宏看上劉子杰，不只是在大專盃的好表現，亦關注他在私人機構接受的科學化訓練，「我一直有在關注他訓練的成效，他的自主性、態度還有個人學習能力，其實蠻適合用自培生的方式入隊。」

林昭宏直言，在球探的評估中，劉子杰屬於天賦沒那麼高的選手，但近幾年運動科學發展成熟，有這種自主性和學習能力，有機會把其中一項能力磨到聯盟平均水準，「他現在打出來的表現，完全超出當初邀請他的預期。」

樂天有意網羅，起初讓劉子杰的母親小擔心。林昭宏透露，其實他已確定有研究所可以就讀，準備換個方式參與棒球產業，「畢竟他已經決定去念碩士了，而且自培的機會相對少，很擔心會不會很快就被淘汰了。」

林昭宏向劉子杰母親說明球隊對他的想法和規劃，並告訴她，依照劉子杰的學習能力，等打完職棒還來得及去念研究所，「而且他能帶著打過球的經驗去學，更有加乘效果。」

有趣的是，來自台南的劉子杰跟統一獅球探吳國豪交情不錯，他正是在吳國豪的婚宴上，跟林昭宏談成這份自主培訓合約，讓林昭宏笑說：「這是一個緣分，滿有趣的。」

26日劉子杰在桃園夯出再見轟，林昭宏從辦公室衝到場外見證奇幻一刻，「自培生能站上一軍真的不簡單，畢竟農場的資源一定會優先給高順位選手，要在那短短的機會展現你的本事，真的非常不容易。」

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