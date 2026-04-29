學生棒球》棒球聯賽軟式組奪金盃 台中德芙蘭國小創隊史紀錄

台中德芙蘭國小「棒球聯賽軟式組」奪金盃 創隊史紀錄。（市府提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國小棒球聯賽軟式組全國賽今日在嘉義市冠軍戰，台中市位於和平區的偏鄉學校德芙蘭國小，拚進冠軍賽，對上台東縣新生國小，雙方競爭激烈，最終由德芙蘭國小以9:1奪得冠軍金盃，創隊史紀錄。

台中市教育局指出，德芙蘭國小2022年才成立棒球隊，致力培育原住民棒球人才，校方長期協助學生累積比賽經驗，今年挑戰國小棒球聯賽軟式組全國賽，賽事有50支少棒隊伍參賽，德芙蘭國小從預賽起穩扎穩打，順利晉級決賽，於16強賽事對上同樣來自台中的四德國小後出線，接連擊敗台東豐田國小及台南歸南國小後，挺進冠亞軍戰。

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教育局指出，原鄉小將在關鍵決賽中沉著應戰、發揮團隊默契，最終奪下冠軍金盃，創隊史最佳紀錄。

德芙蘭國小校長古金益表示，學校少棒隊獲得本次賽事的冠軍一路走來很不容易，期待未來少棒能持續爭取佳績，代表國家前往國際賽場發光發熱。

教育局也感謝學校、教練及家長對球隊的經營與付出，及社會各界的支持，台中市體育總會棒球委員會長期協助教育局推展基層學校棒球運動，未來教育局將持續完善相關軟硬體建設，補助學校棒球隊培訓經費，讓各校球隊都能全心準備比賽，獲得佳績。

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