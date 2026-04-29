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中職》看見王建民上投手丘 兄弟本土王牌不敢置信

2026/04/29 20:45

王建民。（記者廖耀東攝）王建民。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟本土王牌鄭浩均今天對樂天桃猿投6.1局失2分，7局抓到1出局後，看見投手教練王建民走上投手丘，當場露出不敢置信的眼神，還試圖要把球藏在身後，最終仍帶著笑容將球交給王建民，退場休息。

中信當家球星江坤宇連蹲4場板凳後重返先發，首局面對林子偉滾地球就失誤，樂天一度在0出局攻佔滿壘，鄭浩均先三振林泓育再製造林智平雙殺打，化解大危機。3局上，鄭浩均又面臨1出局滿壘，連續K掉林泓育和林智平，前3局無失分。

中信在1局下突破樂天洋投魔爾曼，岳政華擊出三壘安打，陳俊秀用滾地球出局送回第1分，先馳得點。只是在5局上，鄭浩均在2出局遭遇亂流，陳晨威在二壘有人擊出斷棒安打送回追平分，林泓育補上超前分德州安打，單局攻2分逆轉戰局。

中信在5局下反攻，高宇杰和張仁瑋雙安搭配岳政華四壞攻佔滿壘，陳俊秀擊出高飛犧牲打扳平戰局。

鄭浩均在6局上僅花6球就飆出三上三下，7局上續投，解決成晉後，球數已累積93球，只差1球就會追平本季最多，王建民決定換投，即便鄭浩均有點不想交給手上的球，最終仍接受換投調度，退場休息。

鄭浩均先發6.1局，有3次四壞球和5次三振，失2分，無關勝敗，這是他本季第4場優質先發。

中信兄弟本土王牌鄭浩均。（取自CPBLTV）中信兄弟本土王牌鄭浩均。（取自CPBLTV）

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