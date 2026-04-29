TPBL》馬力轟31分、劉丞勳生涯新高22分 攻城獅力克國王晉級季後賽

攻城獅劉丞勳。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅今在主場迎戰新北國王，馬力攻下來台新高31分、劉丞勳繳生涯最佳22分，以96：78擊敗新北國王，確定以第3種子之姿晉級季後賽。

上季爐主攻城獅本季在總教練威森帶領下脫胎換骨，賽前以19勝14敗在聯盟排在第3名，今在新竹縣體育館力拚季後賽門票，過去5度交手國王，握有3勝優勢。

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攻城獅今開賽氣勢不俗，以9：0開局，不過國王很快回神，在替補上陣的林彥廷輸出下，第二節開始前取得20：19反超，第二節攻城獅靠馬力繼續在禁區逞威，加上狀元劉丞勳單節獨攬10分，打出31：13狂攻，帶著50：33領先進入下半場，馬力上半場就拿下13分、11籃板，國王以沃許本10分最佳。

易籃後，國王靠林彥廷單節攻下9分，一度將分差縮小至個位數，不過馬力節末再度挺身而出連拿4分，幫助風城軍仍帶著74：61優勢進入決勝節。

國王末節在外線開火再度縮小差距，但狀元劉丞勳持續輸出，讓風城球迷嗨翻，也澆熄國王反撲氣燄，攻城獅終場以20分差捍衛主場，順利收下季後賽門票。

馬力貢獻31分、18籃板，劉丞勳10投7中，包括外線3投3中，攻下生涯新高22分，曾柏喻繳出13分、6籃板、7助攻，德魯11分、9籃板，高國豪6分、4助攻，國王方面，林彥廷替補攻下全隊最高15分，沃許本13分、9籃板，林書緯和李愷諺各拿10分。

馬力。（TPBL提供）

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