自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》兄弟本土王牌1紀錄登頂！ 跟樂天桃猿握手言和

2026/04/29 21:48

中信兄弟投手鄭浩均。（記者廖耀東攝）中信兄弟投手鄭浩均。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟本土王牌鄭浩均今天先發6.1局失2分，繳出追平聯盟本季最多的第4次優質先發，可惜隊友火力支援有限，9局上又突然降下大雨，最終裁定雙方以2：2握手言和。

中信當家球星江坤宇上週因為調整打擊，連蹲4場板凳，由張仁瑋代班游擊，寫下2020年站穩游擊後、生涯最長非因傷勢離開先發紀錄，今重返先發首局面對林子偉滾地球就意外發生本季第2次失誤，單場3支0，打擊率降至1成85，攻守仍有待調整。

雖然「阿坤」失誤串聯樂天0出局的滿壘攻勢，鄭浩均先三振林泓育再製造林智平雙殺打，化解大危機。3局上，鄭浩均又面臨1出局滿壘，連續K掉林泓育和林智平，前3局無失分。

中信在1局下突破樂天洋投魔爾曼，岳政華擊出三壘安打，陳俊秀用滾地球出局送回第1分，先馳得點。只是在5局上，鄭浩均在2出局遭遇亂流，陳晨威在二壘有人擊出斷棒安打送回追平分，林泓育補上超前分德州安打，單局攻2分逆轉戰局。

中信在5局下反攻，高宇杰和張仁瑋雙安搭配岳政華四壞攻佔滿壘，陳俊秀擊出高飛犧牲打扳平戰局。樂天先發洋投魔爾曼繳出6局失2分的優質先發，有4次三振。

鄭浩均在6局上僅花6球飆出三上三下，7局上續投解決成晉後，球數累積93球，投手教練王建民決定換投，即便「美美」不太想交出手上的球，最終仍接受換投，以6.1局失2分好投退場，進帳第4場優質先發，跟隊友勝騎士和羅戈並列聯盟最多。

樂天桃猿洋投魔爾曼。（記者廖耀東攝）樂天桃猿洋投魔爾曼。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿陳晨威。（記者廖耀東攝）樂天桃猿陳晨威。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿林泓育。（記者廖耀東攝）樂天桃猿林泓育。（記者廖耀東攝）

中信兄弟陳俊秀。（記者廖耀東攝）中信兄弟陳俊秀。（記者廖耀東攝）

因雨勢持續，兩隊握手言和。（記者廖耀東攝）因雨勢持續，兩隊握手言和。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
載入中