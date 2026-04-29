中職》兄弟本土王牌1紀錄登頂！ 跟樂天桃猿握手言和

中信兄弟投手鄭浩均。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟本土王牌鄭浩均今天先發6.1局失2分，繳出追平聯盟本季最多的第4次優質先發，可惜隊友火力支援有限，9局上又突然降下大雨，最終裁定雙方以2：2握手言和。

中信當家球星江坤宇上週因為調整打擊，連蹲4場板凳，由張仁瑋代班游擊，寫下2020年站穩游擊後、生涯最長非因傷勢離開先發紀錄，今重返先發首局面對林子偉滾地球就意外發生本季第2次失誤，單場3支0，打擊率降至1成85，攻守仍有待調整。

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雖然「阿坤」失誤串聯樂天0出局的滿壘攻勢，鄭浩均先三振林泓育再製造林智平雙殺打，化解大危機。3局上，鄭浩均又面臨1出局滿壘，連續K掉林泓育和林智平，前3局無失分。

中信在1局下突破樂天洋投魔爾曼，岳政華擊出三壘安打，陳俊秀用滾地球出局送回第1分，先馳得點。只是在5局上，鄭浩均在2出局遭遇亂流，陳晨威在二壘有人擊出斷棒安打送回追平分，林泓育補上超前分德州安打，單局攻2分逆轉戰局。

中信在5局下反攻，高宇杰和張仁瑋雙安搭配岳政華四壞攻佔滿壘，陳俊秀擊出高飛犧牲打扳平戰局。樂天先發洋投魔爾曼繳出6局失2分的優質先發，有4次三振。

鄭浩均在6局上僅花6球飆出三上三下，7局上續投解決成晉後，球數累積93球，投手教練王建民決定換投，即便「美美」不太想交出手上的球，最終仍接受換投，以6.1局失2分好投退場，進帳第4場優質先發，跟隊友勝騎士和羅戈並列聯盟最多。

樂天桃猿洋投魔爾曼。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿陳晨威。（記者廖耀東攝）

樂天桃猿林泓育。（記者廖耀東攝）

中信兄弟陳俊秀。（記者廖耀東攝）

因雨勢持續，兩隊握手言和。（記者廖耀東攝）

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