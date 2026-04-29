TPBL》真貨狀元！劉丞勳生涯新高22分助獅闖季後賽 「機會是你的就是你的」

劉丞勳攻下生涯新高22分。（TPBL提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕新竹攻城獅狀元劉丞勳今在主場攻下22分，締造生涯新猷，助隊以98：78擊敗新北國王，成功收下季後賽門票，劉丞勳表示，自從進入職業以來每天都很努力練球，保持隨時做好準備的心態。

劉丞勳頂著UBA公開男一級歷史得分王光環踏入職業賽場，球季中段就開始站穩球隊先發，幾乎已是新人王的不二人選，他今揮別近期低潮，全場10投7中，包括外線3投3中，攻下職業生涯新高22分，自3月28日後再度得分超過雙位數，在球隊確定闖進季後賽後也在場中接受隊友潑水慶祝。

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劉丞勳本季出賽34場，平均上場時間25分34秒，整體命中率36.8%，外線命中率37.5%，場均7.9分、3.5籃板、1.6助攻。

在關鍵戰役繳出生涯代表作，劉丞勳表示，「從賽季首戰到現在，每一場我都是隨時做好準備，知道上去就是要拚防守，每天努力訓練，其實也不知道機會什麼時候會來，但就是做好準備，上場就遵從教練指示，機會是你的就是你的，機會來了就是要把握。」

攻城獅確定鎖定季後賽第3種子，將在5月9日起的首輪系列賽對決福爾摩沙夢想家，也是兩隊首度在季後賽交鋒，總教練威森對於備戰計劃指出，賽季一直都是一場一場來，永遠都是專注在下一場比賽，也希望週末最後的兩戰可以幫助球隊調整，「可能明天就會開始對夢想家做準備。」

劉丞勳攻下生涯新高22分。（TPBL提供）

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