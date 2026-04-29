中職》天母球場右外野竟有「龍穴」？ 郭天信賽後解密

郭天信獲選單場MVP。（記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍今天在天母主場以1：0完封勝統一獅，魔神龍先發7局無失分拿下勝投，陳冠偉、林凱威各投1局無失分聯手完封獅隊，6局下郭天信敲出右外野陽春砲，本季首轟出爐，這一棒價值連成獲選單場MVP。

「我覺得魔神龍是MVP耶。」今天賽後郭天信對於自己拿到單場MVP，而不是魔神龍獲獎大感意外，他認為，魔神龍投得那麼好也很重要。

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對於6局下驚天一轟，郭天信坦言，「其實沒有想打長打，當時我只想上壘、盜壘，只想把球打扎實，我只要上壘對手就有壓力，即便沒有跑，投、捕手和野手也會有無形壓力，能上壘對球隊來說滿重要的，而且又是該局首棒打者。」

6局下郭天信大棒一揮，目送小白球飛越大牆，他笑說，剛好打到天母球場的「龍穴」，這是龍隊球員自己講的，打到那裡比較不會受到風勢影響，所以稱那邊為「龍穴」，下一球沒在「龍穴」，所以打到右外野就飛不出去。

郭天信開轟繞壘時顯得非常振奮，他說，「我知道有打到甜蜜點，但彈道太平了，剛好球有飛出去，因為生涯很少打全壘打，就讓我興奮一下嘛。」

獅隊洋投銳力獅在4月22日中職生涯初登板對中信兄弟，先發6局只被敲出1支安打無失分無關勝敗，今天再度登板先發表現依舊亮眼，用90球先發6局被敲4安飆6K無四死球，只被郭天信敲出陽春砲失1分，無奈缺乏隊友火力奧援苦吞來台首敗。

郭天信說，「銳力獅控球很好，直球和變化球進壘位置都不是那麼好攻擊，打全壘打回來被火哥（龍隊打擊教練張建銘）開玩笑地念說，『壞球，那球不能打』，可見銳力獅球都能控制在邊邊角角。」

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