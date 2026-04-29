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中職》王柏融百轟、生涯800安同場達陣！台鋼終止4連敗

2026/04/29 22:47

台鋼雄鷹王柏融達成中職生涯百轟里程碑。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹王柏融達成中職生涯百轟里程碑。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／新北報導〕台鋼雄鷹今天作客新莊與富邦悍將交手，兩位本土左投江承諺、陳品宏同場先發。「台鋼大王」王柏融此役兩支長打都帶有打點，並在6局上完成中職生涯百轟、8局完成單場3安猛打賞，加碼完成生涯第800安，幫助球隊5:1贏球，台鋼也終止近期4連敗。

此役歷經雨勢，接近晚間8時才開打。台鋼和富邦首局各得1分，台鋼靠著陳文杰保送、吳念庭敲安製造攻勢，魔鷹的滾地球帶回1分。

1局下，張育成2出局後敲安，生涯19年來首次扛4棒的王勝偉，首打席選到保送，王苡丞適時安打，幫助球隊追平。

台鋼3局上又有攻勢，首位打者曾昱磬敲安，陳品宏1出局後保送曾子祐，吳念庭擊出帶有打點安打。2出局後，百轟「M1」的王柏融再次挑戰全壘打牆，最終形成二壘打，雖沒開轟但也帶有打點。

6局上，王柏融此役第3打席，面對仍是富邦先發投手陳品宏，擊出陽春全壘打，中職生涯百轟達陣！王柏融成為中職史上第28位生涯百轟打者，也是個人本季第4轟，暫居聯盟第2名，僅次於范國宸。

王柏融8局面對李吳永勤擊出安打，個人此役第3支安打，生涯800安與百轟同場完成。

台鋼守護神林詩翔9局下登板，張育成敲安，兩出局後，台鋼發生失誤，加上王念好保送造成滿壘，富邦後續未能得分。

台鋼雄鷹先發投手江承諺。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹先發投手江承諺。（記者陳志曲攝）

富邦悍將先發投手陳品宏。（記者陳志曲攝）富邦悍將先發投手陳品宏。（記者陳志曲攝）

富邦悍將王苡丞。（記者陳志曲攝）富邦悍將王苡丞。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹吳念庭。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹吳念庭。（記者陳志曲攝）

台鋼雄鷹王柏融。（記者陳志曲攝）台鋼雄鷹王柏融。（記者陳志曲攝）

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