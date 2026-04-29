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中職》兄弟第1指名遭洋投「5球戲耍」 平野惠一：對方看出破綻了

2026/04/29 23:15

許庭綸。（資料照，記者林正堃攝）許庭綸。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟在2024年選秀的第一指名許庭綸，今天相隔19天重返先發打線，單場3支0，6局下1出局三壘有人也沒敲回分數，讓總教練平野惠一點出他需要克服的課題。

許庭綸在26日替補對樂天桃猿1支0，但做到最低限度的工作，單場進帳2分打點，包含1支高飛犧牲打，今天掙得10日以來的先發機會，可惜未能再貢獻，包含6局下不需要靠安打的得分機會。

平野惠一指出，許庭綸平常練習狀況不錯，6局下很有信心覺得這分至少可以拿回來，「可是看到他在打席上，整個人完全開掉了，像這樣是打不到球的。」

樂天洋投魔爾曼在6局下對決許庭綸時，連續5球都配外角低球，讓他擊成三壘滾地球出局。平野惠一說，「打者為什麼不能開掉？這是他必須去思考的。對方投手也看出來了，所以全投外角變化球。如果一直這樣的話，對方洋投不管幾年後都還是能存活在中職。」

平野惠一認為，許庭綸還年輕，會更嚴格地指導他，「我不是要求他一定要打安打，而是希望可以把出局的『內容』往上提升，這對他而言是目前最重要的。他在練習時都做得到，為什麼比賽做不到？這就是他要去克服的壓力。」

不過平野惠一也說，26日的比賽，許庭綸就有做到基本的工作，「但要如何連續2場、3場保持下去，甚至維持一整年，這才是最困難的事。這就是職棒，必須付出比別人更多的努力，也希望大家之後可以一起觀察他的成長。」

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