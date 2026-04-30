網球》史上第6人！球王辛納完成9項大師賽都進4強紀錄

辛納。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕當今世界球王辛納（Jannik Sinner）強勢出擊，6：2、7：6（7：0）馴服西班牙地主19歲新星霍達爾（Rafael Jodar），義大利頭號種子首闖馬德里網賽4強，也成為史上第6位集滿大師賽4強的球星。

「他是非常出色的球員，把我逼到極限，我盡其所能地做好準備。」這項男女共站、ATP千分等級紅土大師賽，正在西班牙首都魔術盒球場進行，24歲的辛納冷靜沉著，搶救全部7個被破發點，耗費1小時55分鐘擊退本土寵兒霍達爾，「這是場高水準的比賽，第2盤我有點運氣成分，但也積累一些經驗，很高興第一次在這裡打進4強，這對我意義重大。」

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辛納延續近來21連勝氣勢，並完成所有9項大師賽至少晉級4強的壯舉，跟上「三巨頭」瑞士天王費德爾（Roger Federer）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）、塞爾維亞喬科維奇（Novak Djokovic），以及英國退役名將穆雷（Andy Murray）、德國好手茲維列夫（Alexander Zverev）等腳步，共同載入史冊。

手感發燙的辛納，自去年11月巴黎、今年3月印地安泉、邁阿密和4月蒙地卡羅以來橫掃群雄，目前在馬德里朝著史上首位大師賽5連冠邁進，他也締造跨季大師賽26連勝。

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