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NBA年度最佳隊友獎　鵜鶘37歲老將中鋒喬丹獲肯定

2026/04/30 03:30

〔中央社〕美國職籃NBA「年度最佳隊友獎」今天出爐，紐奧良鵜鶘37歲中鋒喬丹（DeAndre Jordan）獲得現役球員投票肯定，摘下這項象徵聯盟最佳隊友精神的殊榮。

喬丹在投票中囊括最多的66張首選票，合計1445分，以8分之差力退3屆得主、拓荒者後衛哈勒戴（Jrue Holiday），拿下特威曼-史托克斯「年度最佳隊友獎」（Twyman-Stokes Teammate of the Year Award）。

根據NBA官網，「年度最佳隊友獎」自2012-13賽季起每年頒發一次，以表彰被視為聯盟最佳隊友的球員，評選標準包括無私球風、場內外領導力、作為NBA球員導師與榜樣的表現，以及對球隊的奉獻。

「年度最佳隊友獎」有12名入圍者，由聯盟高層組成的評選小組選出，最終得主則由現役球員投票決定。

喬丹現年37歲，曾3度入選NBA年度最佳陣容、2次獲選年度最佳防守陣容第一隊，在2016-17球季獲選全明星，並於2022-23球季跟隨丹佛金塊奪下1座總冠軍。

在過去18個賽季期間，喬丹共效力8支球隊，累計出賽1123場，包括798場先發，場均貢獻8.5分、9.7籃板與1.4阻攻。

至於本季效力鵜鶘期間，他共出賽12場（7場先發），場均為4.4分、6.3籃板。（編譯：陳正健）1150430

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