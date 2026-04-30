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湯姆斯盃》太刺激！台灣男團大逆轉丹麥 淘汰南韓分組第1闖8強

2026/04/30 07:09

台灣男團（羽球協會提供）台灣男團（羽球協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣隊今天在湯姆斯盃世界男子羽球團體錦標賽，在最後1點男單戚又仁頂住壓力，打出1場經典戰役，也幫助台灣以3：2奇蹟逆轉丹麥隊，以分組第1晉級8強。

台灣隊在首場5：0完封瑞典，卻在前役以2：3遭南韓逆轉，因此這場對上地主丹麥唯一辦法就是贏球晉級。台灣在關鍵之戰改變排點，第3點男單派「左手重砲」林俊易，以及第4點男雙讓楊博軒／劉廣珩，盼能出奇制勝。

打頭陣的周天成以14：21、21：13、15：21不敵丹麥一哥安童森（Anders Antonsen），不過第2點男雙王齊麟／邱相榤則以21：7、22：20力克倫加德（Daniel Lundgaard）／維斯特加德（Mads Vestergaard），幫助台灣扳平戰局。

不過，本屆首度出賽的林俊易，以17：21、21：16、19：21敗給丹麥選手約翰尼森（Magnus Johannesen），也讓地主率先取得2：1聽牌。

楊博軒／劉廣珩在對陣瑞典之戰就有搭檔出擊，這次二度出擊遇上丹麥阿斯特魯普（Kim Astrup）／克里斯帝安森（Mathias Christiansen），兩人以24：22、21：17獲勝，再度幫助台灣追平。

戚又仁在最後1點遇上丹麥選手霍爾姆（Ditlev Jaeger Holm），小戚先以21：11拿下，卻在第2局以9：21讓出，雙方進入決勝局更是你來我往，戚又仁先浪費3個賽末點，但也強勢化解對手5個賽末點，最終以27：25艱辛拿下勝利。

台灣、丹麥、南韓皆為2勝1敗，比較得失局之後，台灣更在C組以分組第1晉級8強，抽籤預計在今天下午登場，對手將為印度、馬來西亞、法國等分組第2的隊伍。

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