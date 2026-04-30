MLB》老虎球星巴耶茲受傷 教頭點名李灝宇是游擊替補人選

李灝宇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕底特律老虎隊今天宣布，明星游擊手巴耶茲（Javier Báez）右腳踝扭傷、先發投手麥茲（Casey Mize）右側內收肌拉傷，兩人都被放進15天傷兵名單。老虎隊總教練辛奇（AJ Hinch）表示，台灣好手李灝宇可能會是替補游擊手。

巴耶茲昨天是在跑向一壘時不慎受傷，當下倒地、表情痛苦。辛奇表示，「Javy的傷勢是相當嚴重的腳踝扭傷，所以目前無法確定確切的復出時間，只知道至少會缺陣15天。如果他能在那之後回來當然很好；如果需要更久，主要取決於腫脹與疼痛的狀況。他今天的活動狀況有稍微好一些，但很明顯今天以及接下來幾天都無法上場。」

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巴耶茲的受傷讓球隊內野調度變得困難，目前球隊唯一健康的游擊手只有大物新人麥戈尼格（Kevin McGonigle），明星工具人麥金斯崔（Zach McKinstry）因左髖部／腹部發炎，近期將準備要打復健賽。

巴耶茲受傷。（資料照，法新社）

《底特律自由新聞》記者佩佐爾德（Evan Petzold）今天在社群媒體X上PO出李灝宇練習守游擊的影片。

辛奇表示，「現在的情況並不理想，但如果只是處理滾地球並傳向一壘，我們可以讓幾個不同的選手去守。如果有需要，我會說李（灝宇）可能會是最適合的人選。」目前老虎隊主要游擊手仍是麥戈尼格。

李灝宇本季出賽8場，交出1轟、3打點，打擊率2成38，整體攻擊指數（OPS）為0.749。而李灝宇今年升上大聯盟後，鎮守過6場三壘防區、2場二壘防區，過去他曾在小聯盟高階1A、1A和新人聯盟時期，合計守過35場游擊防區。

現年33歲的巴耶茲本季鎮守17場游擊、10場中外野，今年出賽24場交出2轟、6分打點，打擊率2成56的表現。

Hao-Yu Lee is the #Tigers' backup shortstop.



A.J. Hinch: "It's not an ideal situation right now, but to field ground balls and throw it across the field, we can put a couple of different guys there. I would say Lee is probably best positioned to do it, if needed." pic.twitter.com/OKKKszOv8F — Evan Petzold （@EvanPetzold） April 29, 2026

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